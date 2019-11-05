Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70 процентов

Неплатежи юридических лиц за вывоз отходов составляют 65-70 процентов. При этом население недоплачивает 20 - 35 процентов.

Об этом рассказал руководитель "Российского экологического оператора" Денис Буцаев в интервью РБК.

В связи с этим он предложил ужесточить ответственность юрлиц за неплатежи и искать новые формы работы с ними в плане заключения договоров, так как они зачастую не хотят заключать контракты с региональными операторами на вывоз мусора. При этом, куда они его девают - не понятно, а платит за мусор население.

В частности, Буцаев предлагает автоматическим присоединять юрлиц к договорам.