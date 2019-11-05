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05.11.2019 09:13
Рубрика: Спорт

"Оттава" растерзала "Рейнджерс" Панарина

Текст: Максим Домчев

Гол Артемия Панарина не помог "Рейнджерс" в матче против "Оттавы", в составе которой отличился бывший хоккеист команды из Нью-Йорка Евгений Наместников.

Фото: iStock
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В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома принимал "Оттаву". Оба клуба на старте сезона не впечатляют и пока располагаются вне зоны плей-офф.

В битве аутсайдеров представители столицы Канады оказались сильнее - 6:2. Одним из героев встречи стал бывший нападающий "Рейнджерс" Евгений Наместников, который был "сослан" в "Оттаву" уже по ходу нынешнего сезона. И месть россиянину удалась. Он поставил точку в матче, забросив шестую шайбу, а также отметился голевой передачей. Лидер "рейнджеров" Артемий Панарин в этой встрече смог забить.

"Бостон" стараниями своих лидеров Брэда Маршана и Давида Пастрняка сумел обыграть "Питтсбург" Евгения Малкина - 6:4. Маршан оформил дубль и добавил к этому три голевые передачи. В составе "пингвинов" голевая передача на счету Малкина.

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