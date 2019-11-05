ПФР упростил получение социальных услуг

Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное лечение стало проще. Теперь для этого не надо идти в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), а можно это сделать через личный кабинет на сайте организации. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Это стало возможно благодаря новому сервису, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ).

Такая справка предъявляется организациям, которые эти социальные услуги оказывают. А именно - в медучреждение для получения льготных лекарств или, например, в кассы РЖД для оформления бесплатного проезда на электричках или поездах. Может она понадобиться и Фонду социального страхования или органам соцзащиты, если человек обратился за путевкой в санаторий.

Для того, чтобы получить справку, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФР и кликнуть "Заказать справку о праве на получение НСУ". Если у человека это право есть, на портале будет сформирована справка, ее можно распечатать и предъявить по назначению. Она заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой непосредственно в отделениях ПФР.