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05.11.2019 19:00
Рубрика: В мире

Магазинное нестроение

Почему пустеют моллы в других странах
Текст: Диана Ковалева, Александр Ленин, Нива Миракян
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Страны Европы уже прошли эпоху увлечения торговыми центрами, и в большинстве из них новые моллы перестали открываться. Более того, намечается обратный процесс.
В некоторых странах покупателей можно заманить в магазины только с помощью огромных скидок. Фото: Reuters В некоторых странах покупателей можно заманить в магазины только с помощью огромных скидок. Фото: Reuters
В некоторых странах покупателей можно заманить в магазины только с помощью огромных скидок. Фото: Reuters

Преобладающее большинство итальянцев не любят делать покупки в крупных торговых центрах. Это претит их средиземноморскому менталитету, главной характеристикой которого является прямой контакт с продавцом. Итальянцы предпочитают покупки в маленьких лавках и магазинчиках, делая перерывы в кафе, где можно перекинуться парой слов со знакомым баристой.

В Италии принято делать шопинг спокойно и размеренно, на свежем воздухе, благо погода позволяет

По всей видимости, руководствуясь в том числе и этой логикой, правительство Италии решило ограничить работу торговых центров. По мнению властей, воскресный шопинг "разрушает итальянские семьи". Пять лет назад для стимулирования экономического роста власти Италии разрешили торговлю по воскресеньям, несмотря на давление со стороны римско-католической церкви и профсоюзов, а также владельцев небольших торговых точек, которые жаловались на несправедливую конкуренцию. С 2018 года работает в выходной день лишь каждый четвертый торговый центр по принципу ротации.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Аналитики, изучающие торговые тенденции во Франции, бьют тревогу: в стране, где более 800 торговых центров, доля "пустоты" витрин достигла 11,2%. Иными словами, магазины все больше стали закрывать свои точки в моллах, оставляя в их красочных торговых рядах зияющие дыры. Если так будет продолжаться и дальше, то к 2023 году каждый пятый магазин в ТЦ по всей стране превратится в такую дыру. Подобный феномен, который прибыл в Европу из США, называют "мертвыми моллами". Главная причина - интернет-торговля, которая буквально убивает необходимость ходить в магазин.

Подобные тенденции не могут не тревожить предпринимателей, которые уже давно пришли к однозначному выводу: торговые центры нужно реформировать. "Мы должны делать магазины более забавными, покупки должны становиться опытом", - заявил в интервью французской радиостанции Europe 1 Жан-Марк Жестан, председатель совета директоров компании Klpierre, которая управляет 50 торговыми центрами. Иными словами, ТЦ должны перестать быть центрами исключительно торговли и должны приложить больше усилий на пути превращения в центр досуга, чтобы потребители шли туда не только за покупками, но и за впечатлениями.

Аналогичная проблема в Великобритании, где, по данным Национального центра обмена знаниями в области розничной торговли, темпы роста продажи и покупок онлайн гораздо выше, чем в любой другой стране. Неудивительно, что в ноябре прошлого года 200 британских торговых центров, если верить аналитикам, были в "критическом состоянии". Как рассказывали журналистам посетители, их любимые места для шопинга превратились в настоящие пустыни, где не то что делать - купить нечего.

За решение проблемы взялся лондонский торговый центр Westfield, где главным помощником покупателей стал искусственный интеллект, и такие "фишки", как глазные сканеры, "умные" примерочные, которые помогают выбрать одежду, и другие новшества. Более того, торговый центр открыл пространство для еды, развлечений и отдыха.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В Греции остро стоит иная проблема: на популярности торговых центров негативно сказывается экономический кризис. Даже если выбор товаров большой, многие греки приходят на них просто посмотреть, но не купить, потому что средств не так много.

А вот в Японии торговые центры процветают. Моллы по-прежнему популярны не только среди японцев, но и у туристов. Существует даже ряд магазинов, которые давно стали местной достопримечательностью. В последнее время японские моллы облюбовали китайские туристы, поток и достаток которых с каждым годом только растет. Порой возникает ощущение, что они готовы смести с прилавков все подчистую.

Японцы завлекают посетителей в магазины с помощью всевозможных развлекательных мероприятий и акций. Шоу с участием фокусников или презентация новинок из мира робототехники - обычное дело в моллах островного государства. Японские бутики периодически устраивают спонтанные распродажи, так называемые "счастливые часы" (happy hours), когда без предупреждения на короткий промежуток времени опускают цену на весь ассортимент или только некоторые линейки продукции на 10, 20 или более процентов.

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