Почему ситуация в экономике не устраивает правительство Беларуси

Итоги уходящего года, судя по оценке премьер-министра, не добавляют оптимизма экономическому сектору страны и не устраивают правительство Беларуси. Столь жесткую позицию Сергей Румас сформулировал 5 ноября на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре.

Премьер вынужден был признать, что до "боя новогодних курантов" остается меньше двух месяцев и времени для включения резервов, которые не были использованы в этом году, крайне мало. "Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год", - сказал оратор.

Он констатировал, что в текущем году не были выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту. Да и рост ВВП отстает от прогнозируемых показателей. "Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики", - обратил внимание Румас. Снижение промышленного производства, полагает он, закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.

На заседании кабинета обсуждалась также реализация ключевых инвестпроектов. Румас напомнил руководителям государственных органов о персональной ответственности не только за своевременное завершение всех важнейших проектов, но и обеспечение их эффективной работы и выход на проектную мощность.

Обеспокоено правительство и растущим импортом продовольствия в республике. "Во внешней торговле продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт", - отметил премьер-министр.

Правда, уточнил он, в экономике страны есть и положительные тенденции. Валютный и депозитный рынок стабильно работают, инфляция удерживается в пределах запланированных значений. Растут и депозиты населения в белорусских рублях.

Кроме того, к положительным моментам премьер отнес запланированное пополнение республиканского бюджета. С начала года золотовалютные резервы страны увеличились на $2 млрд. Чистая продажа валюты населением составила $638 млн, субъектами хозяйствования - $719 млн. Продолжают расти срочные рублевые депозиты населения, а реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8 процента.