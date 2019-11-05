В Дании небывалый ипотечный бум. Таков результат эксперимента со снижением ставок по ипотеке до нулевых и даже отрицательных значений, на который местные банки пошли из-за неопределенности в мировой экономике. В результате они фактически приплачивают тем, кто взял кредит на жилье.

Три месяца назад датский банк Jyske стал первым в мире, предложившим клиентам ипотечные кредиты с отрицательной процентной ставкой в -0,5%. Чуть позже этому примеру последовал и главный банк страны Nordea, установив ставки от 0 до 1 процента. Результаты столь радикальных и нетрадиционных для мировых финансовых институтов мер не заставили себя долго ждать.

Местные аналитики утверждают, что это будет крупнейшая волна реструктуризации займов в истории страны. Ожидается, что общая сумма займов составит от 190 до 200 миллиардов крон (около 1,8-1,9 трлн рублей). Кстати, еще летом датчане уже установили рекорд, позаимствовав около 187 миллиардов крон (около 1,76 трлн рублей).

В последнюю волну реструктуризации в конце октября еще около 100 тысяч граждан скандинавской страны перевели свои ипотечные кредиты на новые условия, с низкой либо отрицательной процентной ставкой.

"Было бы безумием не воспользоваться таким предложением. Я поменял условия на плавающую ставку, которая сейчас составляет около 0,44%. И это означает, что я уже погасил большую часть долга, поэтому с каждым годом я буду платить меньше", - заявил в интервью местному телеканалу TV2 Мишель Мур, менеджер, решивший изменить условия своей ипотеки. Таких историй сейчас по всей Дании не счесть, но есть и обратная сторона - сохраняется риск того, что мировой тренд на снижение процентных ставок может замедлиться либо вовсе изменить вектор. И в этом случае такие как Мур будут вынуждены заплатить банкам гораздо более крупные суммы.

Однако, по прогнозам датских экспертов, в частности, Джеппа Жюля Боре, главного экономиста Arbejdernes Landsbank, сформировавшаяся после глобального кризиса 2008 года тенденция на снижение процентных ставок с большой долей вероятности сохранится. "Мы являемся свидетелями потенциально самой большой волны конверсии, которую когда-либо испытывали, - говорит Джепп. - Ожидаю, что низкие процентные ставки будут существовать довольно долго".

Мира Ли Нильсен, главный аналитик Nykredit, в комментарии для местного издания Politiken утверждает: датчане, что называется, почувствовали момент. "Могу подтвердить, что последние изменения произошли на полной скорости. Процентные ставки сохраняются на низком уровне, и, вероятно, многие думают, что теперь им следует как можно скорее "нанести удар", прежде чем ставки начнут расти", - убеждена Нильсен. Следующее окно для перекредитования в Дании откроется в январе 2020 года, и по всем прогнозам, если не произойдет каких-либо тектонических сдвигов в местной и мировой экономиках, датский ипотечный бум продолжит набирать силу.

Напомним, Центральный банк Дании еще в 2012 году опустил базовую процентную ставку ниже нуля в разгар долгового кризиса. Сегодня ставка по депозитам находится на уровне -0,65%. Тем же путем пошли Швеция и Швейцария, где крупные вкладчики перестанут получать доход со своих вкладов и даже могут уйти в минус.

Специалисты считают, что банки идут на такие меры из-за общей неопределенности в мировой экономике и кризиса самой банковской системы. Например, в европейских странах с низкой инфляцией, к каким относится Дания, банки оказались в ситуации, когда они более не способны гарантировать прирост вложенных клиентом средств.

Мировой тренд нестабильности привел к тому, что люди, оформив денежный вклад в банке, далее ничего не делали с этими средствами. Просто использовали банки как "кубышку" для хранения денег, да еще и под хороший процент. Поэтому одной из целей введения отрицательной ставки по депозитам, например, стало стимулирование таких вкладчиков к действиям. То есть либо вкладчик теряет процент каждый месяц, либо выходит на рынок и инвестирует эти средства.

Поскольку инвестиционный климат остается рискованным, многие согласились на отрицательные ставки по депозитам, считая, что лучше терять по чуть-чуть, но сохранить основной объем вкладов. Другие клиенты предпочли перевести деньги в наличку и хранить их в ячейках.

В отношении отрицательной ставки по ипотечному кредитованию в Дании ситуация похожая. Банк прямо говорит клиенту - вы вернете денег меньше, чем возьмете в кредит. Хотя формально, конечно, клиент в итоге заплатит столько же, ну или немного больше, если учесть дополнительные расходы (банковские сборы, оплата сделки с недвижимостью и т.д.). Эксперты отмечают, что в перспективе низкие и отрицательные процентные ставки могут привести к образованию пузыря на рынке жилья. Кроме того, неизвестно что произойдет в перспективе со стоимостью недвижимости, которая при столь большом спросе может запросто устремиться вниз. В таком варианте, взяв пусть и "отрицательный" кредит, клиент фактически потеряет часть своих средств за счет снижения стоимости приобретенного жилья.

Почему банки доплачивают за кредиты

Ситуация, когда банк доплачивает клиенту за кредит, - следствие налога на банки, фактически введенного в Дании, Еврозоне, Швейцарии, Швеции и Японии. Там регуляторы штрафуют банкиров за избыток ликвидности на счетах в ЦБ, заставляя их любой ценой пускать деньги в дело. При этом перед банками возникает альтернатива - или отрицательные ставки по депозитам, или более дорогая ипотека. Логичнее все-таки второй вариант, иначе вклады разбегаются по ячейкам, а именно средства населения - основа банковских систем. Зато бизнес в силу его специфики и антиотмывочных требований не может хранить наличные - и уже никого не удивляет, что компании в Европе доплачивают банкам за деньги на счетах. Внакладе все равно никто не остается, потому что оборотной стороной мира отрицательных базовых ставок являются бесплатные деньги. Из России это все еще выглядит как абсурд, но все идет к тому, что волна отрицательных ставок через три-четыре докатится и до США, и тогда жаждущие высокой доходности американские инвесторы обрушат ставки на всех развивающихся рынках.

Подготовил Игорь Зубков