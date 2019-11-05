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Рубрика: В мире

Полиция Греции нашла в контейнере несколько десятков мигрантов

На северо-востоке Греции полиция остановила контейнеровоз, перевозивший более 40 нелегальных мигрантов. У половины из них были проблемы с дыханием.

Фото: iStock
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"Внутри было очень душно. Если бы грузовик продолжил движение, до Салоников живыми доехали бы не все", - отметили в правоохранительных органах. Там отметили, что спасенные - афганцы в возрасте 20-30 лет. Подозреваемый в нелегальной перевозке мигрантов задержан.

Добавим, что не так давно британская полиция обнаружила в грузовике тела 39 человек - нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Соединенное Королевство.

В мире Европа Греция Беженцы в Европе
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