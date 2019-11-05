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05.11.2019 18:57
Рубрика: Экономика

Налог в плюсе

НДС добавит в казну более двух триллионов рублей
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Более двух триллионов рублей в 2020-2022 годах принесет стране повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года.

По прогнозам Минфина, в 2020-м в бюджет поступит 639 млрд рублей, в 2021-м - 689 млрд, в 2022-м - 737 млрд. Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений составит более 7% в 2021 и 2022 годах. Прогнозируемые общие доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей, говорится в обновленных проектировках Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, с которыми ознакомился РБК.

Благодаря усилению администрирования со стороны ФНС не заплатить налог теперь в принципе невозможно

В министерстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала. За девять месяцев 2019 года, по данным министерства, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 триллиона рублей).

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ставку налога повысили с 18 до 20% в январе этого года, оставив нетронутыми некоторые льготные категории - продажу социально значимых товаров и услуг. По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, власти пошли на этот шаг, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов, исполнение которых обойдется в 8 триллионов рублей. Кроме того, объяснял министр, это позволит получить несырьевой доход, размер которого не будет меняться из-за колебаний внешней экономической конъюнктуры. Повышенные сборы от НДС почти покроют расходы на выплаты пенсий военнослужащим и силовым ведомствам, подсчитали эксперты.

Рост доходов бюджета от НДС - не только результат повышения ставки налога, но и последствие усиления администрирования со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Как сообщал летом глава ФНС Михаил Мишустин, внедрение информационных технологий позволило сократить недобор средств по НДС с 20 до 1 процента. "Администрирование НДС в итоге стало значительно сильнее, - говорит адвокат, партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и партнеры" Ольга Зеленая. - В 2019 году начала действовать модернизированная система АСК НДС3, которая автоматически выявляет уклонение от уплаты налога по всей цепочке продаж товара до шестого колена". По словам адвоката, не заплатить НДС теперь в принципе невозможно.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин
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