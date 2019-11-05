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05.11.2019 23:34
Рубрика: Экономика

Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку

Законопроект о едином платежном документе для оплаты жилищно-коммунальных услуг не получил поддержки в кабинете министров РФ.

Фото: Марина Волосевич
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"Правительство не поддержало нормы, предложенные в законопроекте", - передает ТАСС комментарий пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Причины, по которым законопроект не получил поддержки в кабмине, не уточняются.

Напомним, что депутаты ГД РФ предложили устранить практику, когда каждая ресурсоснабжающая организация присылает жильцам отдельную квитанцию, для чего разработали проект закона об едином платежном документе, формировать который должны были бы не поставщики коммунальных услуг, а сторонние расчетные центры.

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