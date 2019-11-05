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05.11.2019 21:09
Рубрика: Общество

Новая болезнь: предиабет

Простой анализ поможет остановить развитие недуга. Если сделать его вовремя
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 250(8008)
Банально, но факт: во многих случаях предупредить развитие болезни намного легче, чем браться за лечение, когда она уже набрала силу. Поэтому минздрав настаивает на усилении профилактической работы с пациентами. С нынешнего года был расширен перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным вниманием доктора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одно из нововведений - наряду с диабетом второго типа в перечень заболеваний, при которых пациент попадает под диспансерное наблюдение, теперь включен и предиабет - "пограничное" состояние, еще не болезнь, но уже и не здоровье.

Хорошая новость состоит в том, что, если вовремя "зацепить" состояние предиабета и принять простые в общем-то меры, можно остановить развитие собственно диабета. А значит, и многочисленных его осложнений - инфарктов, инсультов, заболеваний глаз (вплоть до слепоты), почек, поражение сосудов ног, заканчивающегося ампутацией. Предиабетом, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 миллионов человек. И большинство из них об этом даже не подозревают.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
На диспансеризации смогут проверить, есть ли у пациента предиабет

"Вот абсолютно типичная картина: пациентка 45 лет, молодая, полноватая, иногда пошаливает давление, но в целом на здоровье особо не жаловалась, не обследовалась. Когда несколько лет назад врач, к которому пришла по поводу простуды, направил "заодно" сдать анализ на уровень глюкозы в крови, спустила на тормозах - не хотелось лишний раз приходить на прием, стоять в очередях. И только спустя несколько лет, все же сделав анализ, женщина узнала, что у нее развился диабет второго типа, - рассказывает замдиректора НМИЦ эндокринологии, директор Института диабета профессор Марина Шестакова. - А ведь если бы внимательно отнеслась к своему здоровью, если бы обследовалась и отклонение от нормы было обнаружено на стадии предиабета, - могло бы все пойти по-другому".

Порой достаточно скорректировать образ жизни - изменить пищевые привычки, наладить режим, добавить двигательной активности, и диабета удастся избежать. Иногда даже медикаментозное лечение не требуется, хотя порой приходится назначать сахароснижающие препараты.

"Выгодно не дожидаться осложнений, когда появятся симптомы болезни. Диабет развивается годами, повышенный уровень глюкозы медленно, но верно разрушает сосуды. Но беда в том, что патологический процесс развивается незаметно для больного. Порой бывает, что диагноз "диабет" человеку ставят уже после того, как у него случился инфаркт или инсульт", - поясняет заведующий отделом кардиологии и сосудистой хирургии НМИЦ эндокринологии профессор Виктор Калашников.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Невинная
Конкретно

Когда пора к врачу

Что должно заставить человека пойти к врачу, даже если он себя чувствует нормально?

- Это наличие трех факторов повышенного риска:

1. излишний вес;

2. возраст старше 40 лет;

3. тяжелая наследственность (у родителей или близких родственников был диабет).

Что надо сделать?

- Нужно регулярно (не менее раза в год) сдавать анализ уровня глюкозы в крови (сдается натощак). Он входит в программу диспансеризации, а потому абсолютно доступен.

Есть и более детальное исследование, по результатам которого можно судить о том, насколько далеко зашла болезнь. Это определение уровня гликированного гемоглобина. По результатам теста эндокринолог даст рекомендации и, если необходимо, назначит лечение.

Компетентно

Не тяните

Оксана Драпкина, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России:

Фото: AP Photo / Mark Lennihan
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- Нужно понять, что не только врач, но прежде всего сам человек ответственен за свое здоровье. Участие в диспансеризации крайне важно. Ее ежегодно проходят уже 22 млн человек, профилактические осмотры - еще 10 млн. В этом году, согласно плану, который входит в федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", профосмотры и диспансеризацию должны пройти 61,4 млн взрослых и детей.

Предиабет и диабет - это как раз те состояния, которые долгое время не проявляют себя симптомами, организм разрушается незаметно для человека, и он нередко узнает о заболевании, только когда начинаются осложнения. Вот почему так важно регулярно сдавать анализы, чтобы определить, не повышен ли уровень глюкозы в крови. Этот метод погружен в профилактическую медицину, он позволяет сказать, есть диабет или нет. Не менее важно, чтобы люди понимали свою ответственность и приходили на обследование.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диабет: профилактика и диета
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