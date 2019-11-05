Путин поручил разработать единый корпус словарей для госструктур и СМИ

Владимир Путин поручил разработать единый корпус словарей для школ, госслужб и СМИ. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по русскому языку, которое проходит сегодня в Кремле.

"Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - сказал президент. По его словам, нормы в этих словарях станут обязательными "для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти, и исполнительные, и судебные, и законодательные, школы и средства массовой информации".

Председатель Совета при президенте по русскому языку Владимир Толстой, объясняя необходимость единого перечня словарей, еще до начала заседания рассказал "РГ", что никто не собирается ограничивать СМИ. Но он также отметил, что обычные люди берут пример с медийных людей. "Люди живут в языковой среде. И прежде всего они берут пример с медийных людей, со спикеров, с представителей власти, с ведущих крупнейших наших центральных телеканалов - эти люди по совести и по профессиональным качествам должны соответствовать и нести нормативный русский язык", - пояснил Толстой.