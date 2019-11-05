Путин предостерег от перекосов в зарплатах бюджетников

Среднего уровня оплаты труда для учителей в школах недостаточно, нужно его повышать, но перекосов в этой сфере, в отношении только одной категории работников, быть не должно. Об этом заявил президент на Совете по русскому языку в Кремле.

Глава государства вспомнил усилия, которые пришлось ему предпринять несколько лет назад, чтобы убедить коллег, что школьный учитель должен получать среднюю по экономике региона. "Шахтер получает среднюю и учитель будет среднюю. Мне говорили: "Да вы что, с ума сошли? Это нельзя". Я настоял, чтобы было именно так", - привел детали разговоров президент.

"Может быть и этого не достаточно, не может быть, а точно", - оценил Владимир Путин. "Нужно, конечно, двигаться дальше, но уровень заработной платы не должен иметь перекосов", - добавил он. "Это абсолютная аксиома, потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвертые и пятые. Это все должно быть сбалансировано", - считает глава государства.