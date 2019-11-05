Путин: Русскому языку объявлена война "пещерными русофобами"

5 ноября в Кремле Владимир Путин провел первое заседание Совета по русскому языку в новом составе. В начале разговора президент сразу подчеркнул важность обсуждения поддержки и популяризации русского языка для страны в целом, для каждого гражданина, а также для миллионов людей по всему миру. Глава государства также заявил, что русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации.

В связи с этим он выразил обеспокоенность войной, объявленной русскому языку "пещерными русофобами" в некоторых странах. "Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - подчеркнул глава государства. Президент также добавил, что в этих условиях такое отношение к русскому языку становится вполне официальной государственной политикой.

Владимир Путин отметил две главные задачи, стоящие перед государством: необходимость обеспечить общий уровень грамотности граждан России и поддержка русской языковой среды за рубежом.