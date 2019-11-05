Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым

Президент пошутил про награды руководителя штаба Российских студенческих отрядов Михаила Киселева на встрече с участниками движения в Кремле.

"Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева", - удивился Владимир Путин. На что собеседник заметил, что до Брежнева ему еще далеко по количеству наград: "Еще, конечно, не до конца".

"Но целуется он так же", - с улыбкой сказал кто-то из участников.

"Главное, чтобы знал, с кем целоваться", - прокомментировал Путин.

"Только с любимой женой. И могу сына - на ночь", - признался Киселев.