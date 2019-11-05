Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей

Разрыв между государственной властью и муниципальной снова привлек внимание главы государства. Владимир Путин последнее время часто высказывается на эту тему - слишком много недочетов оказалось в этой системе.

"Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что у нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства. Мы взяли на себя международные обязательства и как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в основной закон страны", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

"В советское время все было выстроено по-другому", - напомнил он, комментируя жалобы на плохое состояние школ по стране и отсутствие у муниципалитетов средств на ремонт.

По словам Путина, "можно упереться в то, что с уровня федерации будет что-то сделано, а потом на муниципальном уровне опять немножко уйдет в болотину, и мы не успеем оглянуться, как опять нужно что-то ремонтировать". "Здесь кардинально нужно некоторые вещи менять, но это не значит, что об этом не нужно думать", - подчеркнул президент.