Путин вспомнил свой опыт стройотрядовца

Президент поздравил движение стройотрядов с 60-летним юбилеем. Стройотряды всегда выполняли свои задачи и работали в хорошей атмосфере, сказал он на встрече с участниками движения. Владимир Путин вспомнил, что и он, и его друзья также были в стройотрядах.

"Всегда стройотрядовское движение подставляло плечо государству и стране. Работали частенько в очень сложных условиях, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними стояли. Я, честно говоря, не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачи, которые перед ними стояли", - заметил глава государства.

"Сам по себе факт участия в стройке, работе, нахождение вместе в одной компании, причем, объединенной общим делом - это всегда приятно, всегда настраивает на рабочий лад, создает атмосферу хорошую. Я по себе это говорю и по опыту своих друзей, которые работали в строительных отрядах", - поделился впечатлениями глава государства.

Сейчас в движении около 240 тысяч человек и работают они практически во всех областях: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг.