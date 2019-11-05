Неопределенно отдаленное антиутопическое будущее. Молодую особу из аристократической семьи за упорное нежелание выходить замуж за кого надо отсылают в специальное учреждение, расположенное на острове, - этакий институт благородных девиц, где своенравных барышень воспитывают и делают покладистыми. Там она заводит подружек по несчастью: популярную певицу, толстушку и азиатку. Певица якобы лечится от алкоголизма, но истинная причина - в творческих разногласиях с теми, кто ее раскручивает. Толстушку отправили похудеть, тогда как сама она топит за бодипозитив. Что не так с азиаткой, трудно сказать определенно - то ли нервы шалят, то ли еще чего, - но она постоянно носит на голове шипастые наушники, и этим ее образ практически исчерпывается.

Хозяйничает на острове странная тетка, сыгранная Миллой Йовович, с виду приветливая и отзывчивая. И вообще не так все ужасно вроде бы: кругом зелень, розочки цветут, море, тепло, все пациентки в нарядных белых платьицах, занятия йогой по утрам, питание казенное трехразовое, котлетки с пюрешкой, вечером караоке. Поднимите руку, кто не хотел бы вот так пару месяцев задарма пооттягиваться вместо работы и ноябрьских холодов. Но есть, конечно, серьезный подвох.

Если вы смотрели "Остров проклятых" Мартина Скорсезе или "Остров" Майкла Бэя, то знаете: ничего хорошего от таких островов не жди. "Райские холмы" дебютантки Элис Вэддингтон, которая ранее снимала видео про моду для глянцевых изданий, что свой отпечаток явно оставило, - примерно того же поля ягода. Ближе к "Острову" Бэя причем. Антиутопия же! С феминистическим, как нетрудно догадаться, уклоном. Правда, этот уклон не совсем туда, куда вы могли подумать. И не совсем феминистический, если уж на то пошло, а вполне отрезвляюще реалистический.

Есть, значит, так называемые "низшие" и "высшие". На том, как эта система устроена, внимание особо не заостряется - и так все предельно ясно. Соответственно, и толстушка, и азиатка, и невеста, и певица - из высших, хотя с азиаткой все несколько сложнее. Статус их предполагает немалые привилегии, но требует подчинения установленным правилам и тем, в чьих руках больше власти. Ничего фантастического: подобная стратификация и в нашей жизни присутствует, никто просто не называет бедных низшими. Впрочем, с этих зажравшихся богачей станется.

То есть как бы да, несчастных девушек заставляет отказаться от своей сущности чудовищное лицемерное общество, практикующее в ежедневном режиме попрание личных свобод, обесценивание чувств и так далее. Но любой разумный человек понимает, что проблемы героинь на самом деле - сильно преувеличенные и передраматизированые проблемы первого мира. Ведь на каждую такую "бунтарку", которая, видите ли, не желает худеть или выходить замуж за расфуфыренного идиота, приходятся тысячи тех, кто, ни секунды не раздумывая, с удовольствием бы с ней махнулся, взвалив на себя ее тяжкий крест взамен своего. И фильм неожиданно именно об этом. Не ахти какая оригинальная мысль, но в контексте растиражированной прогрессивными деятелями либеральной риторики забавная и весьма полезная.

Представление нестандартного взгляда на полуфантомные тенденции, бурлящие в сильно ограниченном пространстве отдельно от реальности, не отменяет однако того прискорбного факта, что "Райские холмы" посвящены в большей степени переживаниям бесящихся с жиру девочек, а не тому, чего принято ждать от нормального триллера. На счастье, тут есть Милла Йовович и ее персонаж, совершенно удивительный, сочетающий в себе одновременно черты Дарта Вейдера и Ядовитого Плюща из комиксов DC. У нее есть какая-то джедайская суперсила, армия приспешников в белой униформе и, кажется, способность повелевать растениями. А также, не исключено, она пожирает людей.

Есть основания подозревать, что из трех сценаристов, ответственных за "Райские холмы", очаровательную заведующую исправительной клиникой сюда вписал испанский затейник Начо Вигалондо, который на такие эксцентричные выкрутасы горазд. Злодейка Йовович как будто из другого фильма вырвана, настолько она чужеродно смотрится - отнюдь не в плохом смысле, а наоборот, - затмевая своей харизмой и загадочностью всех прочих. Хочется непременно прямо сейчас все о ней узнать: откуда она взялась и какова природа ее сверхъестественных талантов. Но, увы, фильм не о ней. В том и состоит, пожалуй, основной критический недостаток "Райских холмов" - тема Миллы Йовович не раскрыта. Поэтому нам срочно нужен спин-офф.

3.5