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05.11.2019 13:14
Проект: В регионах

1010-летие Ярославля отпразднуют в сентябре 2020 года

В Ярославле определена дата празднования 1010-летия города - 12 сентября 2020 года.
Фото: Мэрия города Ярославля Фото: Мэрия города Ярославля
Фото: Мэрия города Ярославля

- Мы провели расширенное заседание, на которое пригласили нашу молодежь и общественность, чтобы услышать их предложения по поводу празднования 75-летия Победы и Дня города. Поступило очень много интересных предложений, и одно из них, пожалуй, самое важное, состояло в том, чтобы перенести празднование Дня города с мая на сентябрь, - рассказала заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.

С предложением о переносе празднования юбилея города, в частности, выступил председатель правления Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области Александр Сизов.

Фото: Мэрия города Ярославля
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- Празднование в сентябре, с моей точки зрения, поднимает авторитет нашего праздника, он уже не будет традиционным. Мы и тысячелетие отмечали в сентябре, и оно получилось особенным. Да и с погодой в сентябре лучше, чем в мае, - отметил Александр Сизов.

Мэр Ярославля Владимир Волков, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос о переносе празднования крайне важен и его должны решать сами жители.

- Мы не могли не посоветоваться с жителями в таком важном, серьезном вопросе, как время празднования Дня города. Поскольку мнение нашей общественности было единогласным, празднование, конечно, нужно переносить на сентябрь, - подчеркнул Владимир Волков.

По случаю 1010-летия Ярославля горожан ждет множество подарков. Так, к юбилею планируется ввести в эксплуатацию 54 крупных социально значимых объекта. Среди них - два детских сада и двое яслей в разных районах города, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Дзержинском районе, несколько общественных территорий (в том числе аллея памяти хоккеиста Ивана Ткаченко).

Многие городские пространства обретут новый вид благодаря губернаторской программе "Решаем вместе!". Речь, в частности, идет о благоустройстве площади Труда и сквера на проспекте Машиностроителей. Кроме того, в Ярославле отремонтируют 18 автомобильных дорог и благоустроят не менее 20 дворовых территорий.

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