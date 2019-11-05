До запуска двух первых Московских центральных диаметров - МЦД-1 и МЦД-2, осталось две недели. Кассиры в железнодорожных кассах уже уверенно говорят пассажирам: наземное метро заработает с 21 ноября. Корреспондент "РГ" проехал оба маршрута на обычных электричках и посмотрел, как железнодорожники обновили инфраструктуру к старту этого мегапроекта.

Отправляюсь в путь от Савеловского вокзала. В переходе, ведущем на перрон, заканчиваются отделочные работы. Строители штукатурят стены и укладывают плитку. Найти платформу несложно - указатели ведут прямо из метро. Ближайший поезд в нужную мне сторону будет через 37 минут, а когда пустят МЦД-1, который свяжет Лобню с Одинцово, обещают, что "Иволги" будут ходить каждые пять минут.

На станциях Водники и Хлебниково подготовительные работы уже позади. На последней даже установлены валидаторы, к которым пассажиры будут прикладывать "Тройку". На диаметрах, напомним, будет двойная валидация, на входе и на выходе, чтобы определить, каким количеством зон (их всего три - "Центральная", "Пригород" и "Дальняя") воспользовался человек, и соответственно рассчитать стоимость поездки. Схема, кстати, вызывает у пассажиров опасения. Люди боятся очередей, которые могут скапливаться у турникетов при выходе со станции. Жители Подольска, например, уже сейчас по вечерам стоят в таких "пробках" по 8-10 минут. А ведь с запуском МЦД-2 пассажиров станет больше.

"Готовность конечных станций Одинцово и Лобня на сегодня составляет около 80%", - сообщили "РГ" в пресс-службе "ЦППК". И в самом деле, и там и там обновлена брусчатка и тактильная плитка, стоят новые лавочки и урны. В Одинцово на перроне появились даже первые двухметровые навигационные стойки, где изображены все остановки диаметра. Но жителей Лобни больше всего волнует вопрос, когда же наконец начнется глобальная реконструкция их станции, запланированная в рамках проекта МЦД. Надземный переход через железнодорожные пути здесь давно уже поржавел, из ступеней торчит железная арматура. Пассажиры спускаются по ним с опаской, а зимой, когда начинается гололед - просто со страхом, рассказывает местная жительница Людмила Толмачева. Снести этот переход обещали еще летом и построить взамен временный пешеходный мост, а позднее - современный конкорс - с лифтами и эскалаторами. Но сроков, когда он появится, в пресс-службе Московской железной дороги назвать не могли. Так что все, что получили к запуску МЦД жители Лобни - это новая деревянная платформа, с которой уже начали ходить электрички.

Жителям Нахабино, которых МЦД-2 свяжет с Подольском, повезло больше. На их станции похожий проект реализуется полным ходом. Там пассажиры уже ходят по временному мосту. И современный конкорс через пути, о котором лобненцы только мечтают, здесь возводится. Противоположные части его еще не соединились, но работы ведутся даже ночью - строители стараются успеть изо всех сил. Вовсю кипит стройка еще в Подольске, где до конца года обещают открыть новые платформы. До 2020-го они должны заработать на станциях Баковка, Сетунь, Долгопрудная, Новодачная. "Работы на этих станциях по дальнейшему развитию, благоустройству и установке необходимого оборудования продолжатся и в 2020 году", - уточняют в пресс-службе МЖД.

В общем, пассажиры должны быть готовы к тому, что запуск МЦД - это еще окончание всех работ. Даже по двум первым диаметрам они будут продолжаться до 2024 года, не говоря уже о трех других сквозных маршрутах через Москву. Не стоит рассчитывать и на сокращение времени в дороге. На старой беспересадочной электричке от Лобни до Одинцово я доехал за 79 минут. "Иволги" пройдут тот же путь за 80 минут. А на перегоне между Подольском и Нахабино можно будет сэкономить пару минут - МЦД-2 одолеет этот маршрут за 116 минут вместо нынешних 118.

А вот деньги пассажиры благодаря пуску МЦД сэкономят, и немалые, благодаря новой тарифной сетке. Корреспондент "РГ" за проезд по двум диаметрам отдал в общей сложности 414 рублей. А по ценам МЦД такой вояж обойдется всего в 90 рублей.

Справка "РГ"

В рамках проекта МЦД-1 и МЦД-2 на первом этапе ведется строительство:

Новые станции: Щукинская, Пенягино, Волоколамская, Остафьево, Курьяново, Славянский Бульвар.

Полная или частичная реконструкция: Подольск, Нахабино, Опалиха, Долгопрудная, Новодачная, Сетунь, Баковка.

Создание парков отстоя и экипировки поездов: Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск.

В рамках последующих этапов:

Будут построены новые станции: Дмитровская, Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Котляково, Печатники.

Полная реализация проектов МЦД-1 и МЦД-2 намечена на 2024 год.