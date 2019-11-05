Эксперты назвали города с самой дорогой и самой дешевой арендой жилья

Сравнивались цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах. Почетное первое место оказалось у Москвы, что вполне закономерно, учитывая, что в столице традиционно самый высокий спрос на съемное жилье. Месяц в столичной "однушке" обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.

В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем "однушки" обходится менее чем в 10 тысяч руб.

В каких городах аренда самая дорогая?

После Москвы самым дорогим городом по стоимости аренды жилья стали подмосковные Химки. Здесь собственники однокомнатной квартиры просят в среднем 27 726 рублей в месяц. На третьем месте - Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 рублей.

Топ-10 городов с самой высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.

1. Москва Москва 36 436

2. Химки Московская область 27 726

3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597

4. Сочи Краснодарский край 21 674

5. Балашиха Московская область 21 257

6. Хабаровск Хабаровский край 20 804

7. Симферополь Крым 20 770

8. Подольск Московская область 20 633

9. Севастополь Севастополь 19 870

10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553

А где ставки аренды самые низкие?

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры обходится нанимателям в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь стоит в среднем 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск - однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб.

Топ-10 городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.

75. Волжский Волгоградская область 7 927

74. Стерлитамак Башкортостан 8 156

73. Курск Курская область 8 411

72. Курган Курганская область 8 420

71. Саранск Мордовия 8 467

70. Киров Кировская область 8 780

69. Магнитогорск Челябинская область 8 787

68. Пенза Пензенская область 9 003

67. Брянск Брянская область 9 296

66. Липецк Липецкая область 9 512

В целом, как отмечают в Domofond.ru, ставки аренды на жилье остаются стабильными. По сравнению с сентябрем, они ни выросли, ни снизились. Ведь осень - традиционно самый высокий сезон аренды. Интерес и, соответственно, цены начинают снижаться только ближе к лету. А однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самым востребованным форматом на рынке съемного жилья.

Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

1. Москва Москва 36 436

2. Химки Московская область 27 726

3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597

4. Сочи Краснодарский край 21 674

5. Балашиха Московская область 21 257

6. Хабаровск Хабаровский край 20 804

7. Симферополь Крым 20 770

8. Подольск Московская область 20 633

9. Севастополь Севастополь 19 870

10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553

11. Екатеринбург Свердловская область 18 125

12. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792

13. Казань Татарстан 17 097

14. Владивосток Приморский край 15 992

15. Новороссийск Краснодарский край 15 976

16. Архангельск Архангельская область 15 914

17. Новосибирск Новосибирская область 15 888

18. Мурманск Мурманская область 15 694

19. Иркутск Иркутская область 15 420

20. Тюмень Тюменская область 15 026

21. Тула Тульская область 14 778

22. Уфа Башкортостан 14 654

23. Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545

24. Краснодар Краснодарский край 14 529

25. Нижний Новгород Нижегородская область 14 481

26. Чита Забайкальский край 14 404

27. Самара Самарская область 14 334

28. Калининград Калининградская область 14 312

29. Улан-Удэ Бурятия 13 823

30. Красноярск Красноярский край 13 651

31. Тверь Тверская область 13 449

32. Махачкала Дагестан 13 388

33. Череповец Вологодская область 13 378

34. Калуга Калужская область 13 082

35. Набережные Челны Татарстан 12 896

36. Пермь Пермский край 12 691

37. Рязань Рязанская область 12 527

38. Петрозаводск Карелия 12 371

39. Астрахань Астраханская область 12 329

40. Владимир Владимирская область 12 062

41. Владикавказ Северная Осетия 11 973

42. Томск Томская область 11 906

43. Белгород Белгородская область 11 612

44. Саратов Саратовская область 11 568

45. Волгоград Волгоградская область 11 565

46. Омск Омская область 11 493

47. Челябинск Челябинская область 11 386

48. Ярославль Ярославская область 11 375

49. Барнаул Алтайский край 11 050

50. Ижевск Удмуртия 11 020

51. Воронеж Воронежская область 10 977

52. Новокузнецк Кемеровская область 10 768

53. Вологда Вологодская область 10 740

54. Тольятти Самарская область 10 736

55 Смоленск Смоленская область 10 642

56. Оренбург Оренбургская область 10 589

57. Ульяновск Ульяновская область 10 578

58. Ставрополь Ставропольский край 10 421

59. Чебоксары Чувашия 10 374

60. Кемерово Кемеровская область 10 274

61. Иваново Ивановская область 10 028

62. Тамбов Тамбовская область 9 953

63. Йошкар-Ола Марий Эл 9 847

64. Кострома Костромская область 9 826

65. Нижний Тагил Свердловская область 9 607

66. Липецк Липецкая область 9 512

67. Брянск Брянская область 9 296

68. Пенза Пензенская область 9 003

69. Магнитогорск Челябинская область 8 787

70. Киров Кировская область 8 780

71. Саранск Мордовия 8 467

72. Курган Курганская область 8 420

73. Курск Курская область 8 411

74. Стерлитамак Башкортостан 8 156

75. Волжский Волгоградская область 7 927

В среднем по России - 16 097.