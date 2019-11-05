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05.11.2019 17:32
Проект: В регионах

Ярославль вошел в десятку городов с лучшим индексом качества городской среды

Ярославль по качеству городской среды попал в десятку лучших среди крупных городов с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек.
Фото: Мэрия города Ярославля Фото: Мэрия города Ярославля
Фото: Мэрия города Ярославля

Министерство строительства и ЖКХ опубликовало данные индекса качества городской среды. Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучив свыше 150 систем оценок в контексте актуальных проблем российских городов. В результате был создан документ, в котором учтены ключевые современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств, а также доступной инфраструктуры.

Фото: Мэрия города Ярославля
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- Методика включает 36 индикаторов. Каждый из них оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались, и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов - городская среда считается благоприятной, - рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Ярославль набрал 208 баллов среди крупных городов с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек. Лидерами среди крупнейших стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

- Безусловно, радует, что Ярославль вошел в десятку городов с лучшим индексом качества городской среды. Но 208 баллов - далеко не предел, нам есть куда расти и к чему стремиться. Например, уже сейчас разрабатывается программа озеленения города. У нас есть нехватка зеленых насаждений в центральной части Ярославля, и мы планируем эту проблему решить. Также необходимо повысить качество работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и благоустройства, - подчеркнул мэр Ярославля Владимир Волков.

Полученные значения будут учитываться при определении размера финансирования регионов, чтобы они смогли создать в своих городах современную, безопасную и комфортную городскую среду, улучшив тем самым и качество жизни горожан.

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