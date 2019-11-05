Игорь Артамонов: "В Липецке уникальная система привлечения инвесторов"

Новым резидентом ОЭЗ "Липецк" стала компания "Сойпром", сообщил глава региона.

Артамонов отметил, что основной профиль компании - глубокая переработка сои: производство соевого масла и соевого изолированного белка. Этот продукт сегодня востребован в пищевой промышленности, а в России предприятий по его производству немного. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в январе 2020 года. На предприятии будет создано около 170 рабочих мест с заработной платой, превышающей средний уровень в регионе. Инвестор намерен вложить в предприятие более шести млрд рублей. По словам гендиректора компании, место для завода в Липецке выбрали из-за развитой инфраструктуры особой экономической зоны.

"Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры", - сказал Игорь Артамонов.