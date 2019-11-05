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05.11.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов

Текст: Ирина Рыбникова

Рита Грачева из подмосковного Серпухова, которой два года назад муж отрубил руки, заняла первое место в соревнованиях "Безграничные возможности". Это состязание ежегодно устраивается для тех, кто носит современные бионические протезы.

Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки

Задания на турнире киборгов, как в шутку называют эти соревнования сами участники, рассчитаны на то, чтобы показать, как виртуозно человек научился владеть протезом. Нужно, например, застегнуть железной рукой молнию или пройти дистанцию с предметом в руке и при этом ничего не сбить. "Для обычного человека это покажется ерундой, но для нас это реально экзамен на владение протезом. Я заняла 1 место и познакомилась с крутыми киборгами", - написала Маргарита на своей страничке в социальной сети Instagram. За победу она получила золотой кубок и айфон, которого, к слову, у нее никогда раньше не было.

Напомним, одну руку Грачевой врачи спасли, собрав ее буквально по кусочкам. А вот вместо второй руки у девушки бионический протез.

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