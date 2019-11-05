4 ноября, заканчивая свой визит в Москву, встретился с журналистами митрополит Дубнинский, управляющий архиепископией западноевропейских приходов Иоанн (Реннето), приведший европейские церкви русской традиции к воссоединению с Московским патриархатом. Он ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Владыка Иоанн, православные люди в России счастливы присоединением европейских церквей русской традиции к Русской православной церкви. Что вам лично помогло принять это решение?

Митрополит Иоанн (Реннето): В декабре 2018 года меня вызвали в Константинополь. Я поехал туда, совершенно не зная, что будет. И узнал об очень редком и неожиданном для нас решении - об упразднении архиепископии. Я испытал настоящий шок. И мы задумались о том, что будет дальше. И первым встал вопрос, распускать архиепископию или сохранить ее. В Константинополе меня просили ее уничтожить, а все наши приходы распределить по греческой митрополии. Нам сделали несколько маленьких обещаний, например, создать в будущем викариатство, но архиепископии как таковой не должно было больше быть. Я оглянулся на французские законы (мы как юридическое лицо были созданы по французскому законодательству 1905 года) и понял, что мы не можем придумать никакой авантюры, и не надо этого делать, нам придется либо распустить архиепископию либо сохранить ее. И тогда мы решили собрать общее собрание, на которое должны были приехать и клирики, и миряне. Это общее чрезвычайное собрание решило не распускать архиепископию. С этого самого момента мы стали думать, как нам двигаться дальше, чтобы остаться в каноническом поле, поскольку Константинополь упразднил наш томос. Мы предпринимали разного рода шаги, обращались в разные церкви - в Православную церковь Америки, в Румынскую церковь, - но они, как правило, не знали, как нам помочь. С декабря прошлого года у меня начались контакты с Русской православной церковью. Друзья помогли мне встретиться с митрополитом Иларионом, а затем мы начали обмениваться письмами с Патриархом Кириллом. Наш диалог развивался, была создана совместная комиссия. Наша воля была однозначна: архиепископия должна жить. К воссоединению с Русской православной церковью пришли около 90 священников и 60 приходов, около десяти общин остались в юрисдикции Константинополя, и есть несколько общин, которые думают о присоединении к Румынской церкви и к РПЦЗ.

К воссоединению с Русской православной церковью пришли около 90 священников и 60 приходов

Слово "русская" в названии нашей церкви не означает ни этнической, ни географической привязки, Русская православная церковь - вселенская. Слово "русская" обозначает скорее дух и характер Церкви. Как вы чувствуете на опыте своей жизни эту "вселенскость" Русской церкви?

Митрополит Иоанн (Реннето): Когда западный человек встречается с русской духовной традицией, он видит, как много у него общего с нею. В русской традиции есть очень важная христологическая тайна, присутствующая в Священном Писании, Ветхом и Новом завете. На человека нерусской культуры прочтение русских богословов действует очень положительно. Мы, западные люди, любим русскую литературу и русскую философию. Моя первая встреча с русской душой - это чтение Николая Бердяева. Вослед я читал Лосского и других великих представителей русской эмигрантской мысли. Я видел, что мне, западному человеку, дает прикосновение к русской мысли. Я никогда не сожалел о своем выборе, и все это дало мне силу вступить в этот сложный диалог о судьбе нашей архиепископии. Нам было очень важно сохранить ее как живую свидетельницу русской духовности и русского характера православия.