Москва примет Всемирную шахматную олимпиаду в 2020 году

Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Москве, а не в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил глава FIDE Аркадий Дворкович во время церемонии открытия третьего этапа Гран-при, который проходит в Гамбурге.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в России в августе следующего года. Изначально местом проведения был выбран Ханты-Мансийск.

"Всемирная шахматная олимпиада-2020 будет перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, Ханты-Мансийск примет первую в истории шахматную паралимпиаду. ОАЭ и Аргентина подали заявки на проведение матча за звание чемпиона мира в 2020 году", - сообщает FIDE на своей странице в Facebook.

До этого Москва уже дважды принимала подобные соревнования. В 1956 победу праздновала сборная СССР, а в 1994 победила российская команда.