Жители юга и востока Москвы начали жаловаться в "РГ" и общественные организации на так называемые наливайки - рюмочные на первых этажах жилых домов. Обращения в полицию и префектуры помогают, но не всегда: закрыть такие шинки не так-то просто.

"Таких рюмочных на первых этажах домов в Москве зарегистрировано чуть больше десятка и адреса их хорошо известны", - рассказал "РГ" координатор движения "Безопасная столица" Антон Акишин. Знают их координаты и в столичном отделении "Молодой Гвардии": активисты собрали анкеты жителей, где просили назвать адреса "наливаек". Судя по жалобам, эти заведения процветают на востоке и в центре города. Магазинчик на Сиреневом бульваре даже не шифруется - так и называется "Наливай-ка". В двери окошечко, через которое работники заведения выдают покупки ночью. "Алкаши тут постоянно трутся, - жалуется прохожий Валентин с улицы Федина. - Да вы сами видели: прокисшим алкоголем пахнет". Пьяные по вечерам в окрестных закоулках и кварталах встречаются даже весьма прохладным вечером.

..В "МГЕР" и "Безопасной столице" назвали еще несколько адресов "наливаек". Уральская улица в Гольянове, Шелепихинская набережная... В чем же дело? Почему заведения работают до сих пор, хотя адреса их известны? "Привлечь продавцов "наливаек" к ответственности непросто, - объяснил замначальника отдела ГУ МВД столицы Борис Бандура. - Доказательства при действующем законодательстве выливается в длительные процедуры".

Многие депутаты опасаются, что из-за запрета "наливаек" пострадает малый бизнес

Механизм действительно непрост, подтверждает адвокат Владимир Постанюк. "Полиция вправе проверить работу заведения, но только после заявления жителей, - рассказал он. - Посетители рюмочных должны сами показать, где купили алкоголь". Полиция не вправе закрывать подобные заведения, нужно судебное решение. Но жильцам домов, где расположены "наливайки", стоит объединиться, чтобы победить общего врага, считает юрист "Единого центра защиты" Алена Жуликова. Нужно обращаться в полицию, префектуру, прокуратуру, Роспотребнадзор. Напомню, что сейчас Мосгордума продолжает обсуждение проекта ФЗ, предлагающего регионам решить судьбу "наливаек". В частности, позволить вводить запрет на продажу алкоголя в барах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Некоторые парламентарии опасаются, что из-за запрета могут закрыться около тысячи кулинарий у дома.