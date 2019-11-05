Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах

Президент удивился тому, что при наборе групп в магистратуры мало бюджетных мест и потребовал навести порядок в этой сфере.

На заседании совета по русскому языку прозвучал пример Воронежского государственного университета, где как раз такая ситуация: на филфаке шесть бюджетных мест, а группу можно сформировать, только если мест как минимум 12. Глава государства не скрывал, что для него это неожиданно: "Если это так, то трудно что-то комментировать, я попрошу коллег".

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков рассказал, что по статистике за счет бюджета на филфаке обучается примерно 40 процентов абитуриентов, остальные платно или за счет работодателей. "Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять или поселок?" - спросил президент и заметил, что не нужно основываться на "голой" статистике, нужно смотреть, "что происходит на земле, в жизни". "Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", - сказал он.

Нельзя рассчитывать, что шесть человек пойдут учиться на филологов за свой счет, ведь это не такая модная специальность. "В Воронеже никто не устроится по специальности "русский язык", потому что там нету их, и не будет - по таким правилам. Потому что у вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит", - обратился к министру президент.

"Конечно, я понимаю, что министерство должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной", - заявил Владимир Путин.

"Мы сейчас вносим изменения в эту методику", - объяснил Котюков. "Вносите изменения и потом доложите мне", - заключил президент.