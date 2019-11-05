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05.11.2019 14:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ремчуков: Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы

Текст: Максим Милославский

Более тысячи человек записались на публичные слушания, посвященные обсуждению московского бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Фото: iStock
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По его словам, к общественным слушаниям присоединились рядовые горожане, представители Общественной палаты и общественных организаций, чиновники.

Столичные парламентарии, напомним, 30 октября приняли проект бюджета в первом чтении. Заседание продлилось 10 часов, пять из которых ушло на обсуждение бюджета.

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