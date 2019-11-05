Ремчуков: Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы

Более тысячи человек записались на публичные слушания, посвященные обсуждению московского бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

По его словам, к общественным слушаниям присоединились рядовые горожане, представители Общественной палаты и общественных организаций, чиновники.

Столичные парламентарии, напомним, 30 октября приняли проект бюджета в первом чтении. Заседание продлилось 10 часов, пять из которых ушло на обсуждение бюджета.