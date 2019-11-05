"Спартак" потерпел первое поражение при Доменико Тедеско

4 ноября завершился 15-й тур Российской премьер-лиги, а вместе с ним и первый круг отечественного чемпионата. Последний матч первой половины сезона состоялся в Москве, где "Спартак" уступил тульскому "Арсеналу", - 0:1.

Назначение на пост главного тренера Доменико Тедеско стало для "красно-белых" глотком свежего воздуха. Немецкий специалист не стал временить с внедрением новых идей, многие из которых сразу дали результат. Спартаковцы прервали серию из пяти поражений и даже одержали две победы кряду, учитывая викторию в кубковом матче против "Ростова". Тем, наверно, неожиданней для болельщиков было увидеть в игре с "Арсеналом" прежний "Спартак". Медлительный, без особой мысли в атаке. Зато не безгрешный в обороне. Одной из ошибок москвичей гости сумели воспользоваться. На 16-й минуте подачу справа идеально замкнул Евгений Луценко.

Возможно, на игре "красно-белых" сказались очередные построения. Например, в "старте" после долгого перерыва появился голландец Гус Тиль, а вот немец Андре Шюррле, восстановившийся после болезни, не попал даже в заявку. Ему дали время набрать форму. Не оказалось в составе и Зелимхана Бакаева, перебравшего желтых карточек. Плюс уже по ходу матча травму получил Илья Кутепов, из-за которого "Спартаку" пришлось перейти со схемы с тремя защитниками на двух.

"Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" уже в третьем матче подряд

После перерыва "красно-белые" прибавили, но не смогли спасти даже ничью. Это первое поражение "Спартака" при Тедеско. А вот "Арсеналу" москвичи уступают уже в третий раз кряду.

Кстати, благодаря победе туляки обошли спартаковцев в турнирной таблице, поднявшись с 12-го сразу на шестое место. А вот подопечные Доменико Тедеско закончили первый круг на девятой строчке. Но "красно-белую" торсиду больше должен расстраивать другой факт: отставание от лидирующего "Зенита" составляет уже целых 15 очков.

Статистика

"Динамо" - "Ахмат" - 1:1.

Голы: Ордец, 93 - Понсе, 43.

"Уфа" - "Локомотив" - 1:1.

Голы: Бизяк, 72 - Эдер, 59.

"Сочи" - "Тамбов" - 1:2.

Голы: Нобоа, 44 - Костюков, 41; Мелкадзе, 56.

"Зенит" - ЦСКА - 1:1.

Голы: Ерохин, 73 - Влашич, 47.

"Краснодар" - "Ростов" - 2:2.

Голы: Игнатьев, 93; Спайич, 95 - Ионов, 34, 41.

"Урал" - "Оренбург" - 1:2.

Голы: Бикфалви, 64 - Фамейе, 4; Алвеш, 46.

"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:0.

"Спартак" - "Арсенал" - 0:1.

Гол: Луценко, 16.