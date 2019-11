Стартовал новый сезон конкурса "Мой первый бизнес"

Сегодня в Москве открылся третий сезон Международного конкурса "Мой первый бизнес". Планируется, что в нем примут участие более 700 тысяч школьников.

Отметим, что конкурс - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет.

Как рассказали организаторы, в этом году участники смогут представить свои бизнес-проекты или идеи в пяти направлениях: "Образовательное", "Социальное", "Инновационное", "Цифровое"и "Медиа". Их наставниками выступят известные блогеры. Кроме того, увеличилось количество очных мероприятий, в число которых входят бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.

Генеральный директор образовательной платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал на церемонии открытия, что предпринимательство - это лучшее, чем можно заниматься. "Во-первых, это интересно, есть возможность заниматься тем, что действительно привлекает и заставляет вставать по утрам. Во-вторых, можно создавать свои правила в рамках своего проекта. И, наконец, вне зависимости от результата, навыки, полученные во время такого опыта, пригодятся в любых других условиях", - подчеркнул он. По словам Комиссарова, в рамках этого конкурса все участники научатся чему-то новому. "У тех, кто наилучшим образом проявит себя на дистанционном этапе, будет возможность пройти образовательные курсы и попробовать себя в роли бизнесмена", - сообщил он.

Уже с сегодняшнего дня стартует онлайн-этап конкурса, который продлится до 6 декабря. А 10 декабря будут подведены его итоги. С декабря по апрель пройдет бизнес-курс START UP, в феврале участников ожидают бизнес-интенсивы. А в мае самые успешные участники примут участие в фестивале CapFest, финальной битве проектов курса START UP. Лучшим участникам конкурса подарят современные ноутбуки, телефоны, игровые приставки, а также они смогут пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработать дополнительные баллы для поступления в вузы.