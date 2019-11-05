Само дело возбудили еще летом 2017 года. По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь фактическим руководителем восьми юрлиц, осуществляющих ресторанную деятельность, неправомерно и намеренно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов сети ресторанов. Сумма неуплаченного в бюджет НДС, по подсчетам следователей, составила свыше 650 млн рублей.
Сообщалось, что обвиняемый ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, чтобы снизить размер ежедневной выручки. Кроме того, Белойван привлек кассиров, которые по ночам удаляли из памяти кассовых аппаратов сведения о наиболее дорогостоящих заказах за день. Тем самым выручка неправомерно отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.