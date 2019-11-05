Преображенский райсуд Москвы освободил от дальнейшего отбывания наказания заключенного Юрия Белойвана - основателя и владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Ранее его признали виновным по уголовному делу о неуплате налогов. Согласно данным Мосгорсуда, решение об освобождении принято "в связи с болезнью осужденного". Какой именно, не уточняется. Юрия Белойвана в июле текущего года Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в неуплате налогов. В октябре Мос- горсуд снизил срок лишения свободы до 1 года и 9 месяцев. На судебных заседаниях защита заявляла о его тяжелой болезни.

Само дело возбудили еще летом 2017 года. По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь фактическим руководителем восьми юрлиц, осуществляющих ресторанную деятельность, неправомерно и намеренно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов сети ресторанов. Сумма неуплаченного в бюджет НДС, по подсчетам следователей, составила свыше 650 млн рублей.

Сообщалось, что обвиняемый ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, чтобы снизить размер ежедневной выручки. Кроме того, Белойван привлек кассиров, которые по ночам удаляли из памяти кассовых аппаратов сведения о наиболее дорогостоящих заказах за день. Тем самым выручка неправомерно отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.