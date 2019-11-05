Температура в Москве побила рекорд 1922 года

Новости

В Петербурге возбудили дело о прорыве трубы с горячей водой 15:20
Стивен Сигал стал послом "Золотого кольца Боспорского царства" 15:15
В Ростове арестован третий подозреваемый по делу об убийстве 5 человек 15:11
В КБР 16-летняя девушка погибла от отравления угарным газом 15:10
Государственный медцентр Израиля построит клинику в Крыму 15:08
В Евпатории мать и сына осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ 15:05
14 ноября состоится вручение премии AdIndex Awards 2019 15:01
Белорусские актеры приняли участие в фестивале искусств "Балтийские сезоны" 15:00
Каким будет возрожденный Ford Bronco 15:00
Бард Новиков выплатил мэрии Екатеринбурга один миллион рублей 14:57
ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето" 14:49
Для смартфонов вводят обязательный российский софт 14:49
В Кремле оценили будущее соглашения по климату без США 14:44
В Кремле объяснили награждение болгарского русофила Малинова 14:43
Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых 14:36
"Родина-мать зовет!" освободилась от строительных лесов 14:28
Объявлены победители "Лістападзіка-2019" 14:24
В Москве обсудят перспективы развития рынка интернет-торговли 14:24
Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей" 14:18
Видео: жеребец бросился в огонь ради жеребенка и кобылы 14:18
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа 14:12
Ремчуков: Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы 14:12
В Крыму оценили идею Киева вернуть полуостров через "нормандский формат" 14:09
Минобороны начало прием работ для участия в фестивале "Медиа-АС" 14:06
Водителей Севастополя попросили не заезжать в центр города 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температура в Москве побила рекорд 1922 года

Текст: Ирина Огилько

Атлантические циклоны принесли в столицу России теплую погоду. Как и предполагали синоптики температурный рекорд не удержался и сегодня был обновлен. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и облатси.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В Гидрометцентре сообщили об особенностях погоды в 2019 году

По данным метеорологов, сегодня погода в столице побила температурный рекорд, поставленный в 1922 году и повторенный в 2013 году. Тогда температура воздуха составила 10,3 градуса. Сегодня воздух прогрелся до +10,6 и то еще не конечный результат.

- Точная цифра нового рекорда будет после шести вечера, когда снимаются показания с оборудования метеостанции на ВДНХ, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ближайшие дни новых рекордов не ждем: температура воздуха ожидается ниже, чем во вторник, так в среду и четверг воздух не прогреется выше +7…+10 градусов, а температурные рекорды для этих дней более высокие, чем для 5 ноября. Во вторник температура воздуха превышает норму более чем на 5 градусов.

Как отметила метеоролог, рабочая неделя будет теплая для этого времени года, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса, но почти каждый день отметится дождями.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Захарова раскритиковала отказ Эстонии пустить в свои воды судно РФ