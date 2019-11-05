Температура в Москве побила рекорд 1922 года

Атлантические циклоны принесли в столицу России теплую погоду. Как и предполагали синоптики температурный рекорд не удержался и сегодня был обновлен. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и облатси.

По данным метеорологов, сегодня погода в столице побила температурный рекорд, поставленный в 1922 году и повторенный в 2013 году. Тогда температура воздуха составила 10,3 градуса. Сегодня воздух прогрелся до +10,6 и то еще не конечный результат.

- Точная цифра нового рекорда будет после шести вечера, когда снимаются показания с оборудования метеостанции на ВДНХ, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ближайшие дни новых рекордов не ждем: температура воздуха ожидается ниже, чем во вторник, так в среду и четверг воздух не прогреется выше +7…+10 градусов, а температурные рекорды для этих дней более высокие, чем для 5 ноября. Во вторник температура воздуха превышает норму более чем на 5 градусов.

Как отметила метеоролог, рабочая неделя будет теплая для этого времени года, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса, но почти каждый день отметится дождями.