Вязать носки, смотреть слезливые сериалы и просиживать мудрые годы на скамейке у подъезда - уже немодно. Так считают участники прошедшего в Москве фестиваля "Young Old: новые старшие". Они ломают стереотипы, живут на полную катушку и не обращают внимания на усмешки окружающих. Корреспондент "РГ" пообщался с моложавыми пенсионерками и убедился: круто изменить свою жизнь можно в любом возрасте.

Танцуй пока молодой

Каждый день 57-летняя Зарина Сафоева, переехавшая в Москву из Узбекистана, моет полы в одном из офисных центров. Что тут удивительного, скажете вы. Так живут многие пенсионеры в нашей стране. Но Зарина - иной случай. Швабру и тряпку вечерами меняет на диджейский пульт. Предпочитает хаус, дипхаус, техно. Музыку этих стилей часто миксует с родными ей восточными мотивами. Играет и драм энд бейс. А ведь несколько лет назад, услышав эти слова, она бы даже не поняла, о чем речь. Сейчас же умело "жонглирует" ими как настоящий профи. Любовь к электронной музыке вспыхнула внезапно. Убирая офисы, Зарина видела парней в наушниках, будто колдовавших над виниловыми пластинками. Таинственной комнатой оказалась школа диджеинга. Уборщица присматривалась, прислушивалась, потом подошла и сказала: хочу, как вы. Накопила денег и пошла учиться. Первый урок, вспоминает Зарина, не задался: какие-то биты и миксы, а главное - что с ними делать. "К третьему занятию стало понятнее, разобралась в терминологии, втянулась, - говорит Зарина Сафоева. - Близкие долго удивлялись, никто не верил, что теперь могу сводить треки, как настоящий диджей".

Школу Зарина окончила успешно, получила диплом и вот уже четыре года в свободное от работы время крутит пластинки. В будущем мечтает открыть у себя на родине собственную школу диджеинга. Пока есть силы, выступает на вечеринках и фестивалях. "Если люди танцуют под мои треки, чувствую себя счастливой, - признается она. - Недавно даже дала первый автограф!"

На старт! Внимание! Возраст?

Елене Росяевой 65 лет. Она называет себя антибабушкой. Занимается бизнесом и спортом, ведет блог, ездит по стране с семинарами. Города разные, а тема в основном одна - как в пенсионном возрасте жить на полную катушку и ни в чем себе не отказывать. Только за октябрь у Елены было восемь перелетов и четыре поезда! Вот и с корреспондентом "РГ" она встретилась за несколько часов до вылета в Петербург. Но так было не всегда. За свою жизнь сменила не одно место работы. Мечтала стать журналистом, выучилась на технаря, но трудилась сначала в школе, потом в вузе. В 90-е стало совсем тяжко - как-то принесла три яблока, купленных на зарплату, и сказала: "Мои дети так жить не будут!" Потому решила работать где угодно, лишь бы это приносило доход.

Свой первый бизнес запустила в 50 лет - занялась пошивом домашнего текстиля. Сил душевных и физических потратила много, ожидаемо захромало здоровье. Все перевернулось в голове, когда она гуляла с внуком. Мальчишка катался на велосипеде, а бабушка не смогла за ним угнаться - началась отдышка. Так Елена в свои 62 вышла на беговую дорожку. Поначалу не осилила и 70 метров, теперь может пробежать аж десять километров. Пять пробегает по субботам, еще пять - по средам. В перерывах дважды занимается скандинавской ходьбой. Летом катается на велосипеде и плавает. В 63 она даже переплыла... Босфор. А это 6,5 км! Уложилась за 1,5 часа. Сейчас свой подвиг называет авантюрой. Теперь новая цель - хочет стать спортсменом-триатлонистом. Елена верит: возможно все и в любом возрасте. Главное - желание.

- Жалею, что потеряла 15 лет, которые могла бы потратить на себя. Сейчас наверстываю. Поэтому хочу достучаться до 30-летних - не бросайте свое тело в забывчивости, - советует Елена Росяева, делая наклон вперед и с легкостью касаясь пола руками. - Вела недавно семинар для 35-летних. Вместе с ними начали приседать, половина ребят не сделали и 15 приседаний. Ну и кто белые тапочки быстрее купит?!

Елена пишет уже третью книгу. Любимая тема, как она выражается сама, внуковедение. Иными словами - как быть интересным внуку. Вместе с ним она наматывает километры на велосипеде, катается на байдарках, путешествует и отдыхает. В чем секрет? Отвечает: не нужно сидеть и ждать, когда тебе стукнет 50 и плохой дядя скажет, что есть очередь аж до Кремля, да помоложе. А вот спортивных советов Елена принципиально не дает. Говорит, начинать с ног бессмысленно, поэтому сначала нужно проветрить голову от грядок. "В метро я всегда бегу вниз по лестнице. Слышу вслед: "Ну, бабка дает!" Да, это необычно. Но я не хочу произвести хорошее впечатление, - подчеркивает она. - Понимаю, по-другому не выжить. Иначе все начинает отваливаться".

Родилась со шпагатом

Возраст - ничто и для бывшего стоматолога Ольги Никитиной. Сейчас ей 66 лет, но чувствует себя минимум на 20 лет моложе. Она свято уверена: сидеть на пенсии безумно скучно, поэтому берет от жизни все. Ходит в тренажерку, катается на лыжах и велосипеде. Может запросто сесть на шпагат. В интернете Ольга представляется под ником "Куприяновна". Около полутора лет ведет свой блог в Инстаграме. В армии ее поклонников - более 250 тысяч подписчиков. Берет эпатажем. Пишет посты, выкладывает фото и снимает видеоролики, которые сама и монтирует. Аккаунт в соцсети завела с подачи сына. Все начиналось как хобби, но сейчас уже приносит деньги. Кто-то увлечение пенсионерки одобряет, кто-то - осуждает. Недоброжелатели советуют ей взяться за вязание. "Раньше от многого отказывалась, оглядываясь на чужое мнение, - вспоминает она. - Сейчас у меня миссия: хочу объяснить всем, что жизнь с возрастом не заканчивается".