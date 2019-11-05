Как уйти от интернет-шаблонов в сочинениях школьников? Почему даже грамотные люди все чаще пишут с ошибками? Что нужно изменить в ЕГЭ? В МГУ имени М.В. Ломоносова открылся Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы. Почти две тысячи участников-русистов обсуждают самые острые вопросы преподавания "великого и могучего" в российских школах.

МГУ стал площадкой для очень предметного и непростого разговора о будущем русского языка и литературы в школе. В центре внимания - ЕГЭ, учебники, стандарты. Фото: Пресс-служба Минпросвещения

- Я не горячий сторонник ЕГЭ, ОГЭ и других форм тестовой оценки знаний. Особенно в такой "тонкой" области, как филология, - рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий. - Сегодня значительно снижается ценность письма без ошибок. Точно так же, как раньше снижалась ценность хорошего почерка. Однако не все доступно компьютерным программам. По-прежнему важно умение выражать свои мысли и чувства, осмысливать то, что ты читаешь и слышишь.

Существует 19 линеек учебников по русскому языку. И 17 линеек по литературе. По мнению министра Ольги Васильевой, это слишком много

На площадках съезда развернулись споры о новых учебниках, литературных квестах и "книжных" блогах в соцсетях, о смысловом чтении и преподавании русского как неродного... В центре внимания оказались новые школьные стандарты (ФГОС), которые должны быть утверждены уже в этом году. В них будет четко прописано: что конкретно и в каком классе должен изучать ребенок. В обязательном списке по литературе: "Слово о полку Игореве", "Гамлет", "Горе от ума", "Евгений Онегин", "Мертвые души", "Собачье сердце" и другие. В программе по русскому языку появится больше практических задач. На уроках ребят научат писать заявление, расписку, инструкцию - в общем то, что может пригодиться в жизни. Как относиться к этим изменениям? Мнения высказываются разные. Одни эксперты отстаивают больше свободы для учителя. Другие выступают с более консервативной точкой зрения, поддерживают единое образовательное пространство.

Позиция министерства? Как рассказала министр просвещения Ольга Васильева, четкое распределение предметного содержания по годам обучения позволит гарантированно дать всем детям качественную базу.

- Дискуссии о вариативности, о возможности творчества, о крыльях, которые ФГОСы якобы "подрезают", будут продолжаться, - сказала Ольга Васильева. - Однако базовое содержание предмета - это то, что мы должны дать каждому ребенку. Сегодня у нас существует 19 линеек учебников по русскому языку. И 17 линеек по литературе. Это слишком много.

Также Ольга Васильева рассказала о том, что министерство просвещения вместе с Рособрнадзором планирует изменить порядок оглашения открытых направлений тем для итогового сочинения, которое выпускники пишут перед ЕГЭ. Сейчас пять тематических блоков объявляются заранее: в конце августа - начале сентября. А сочинение школьники пишут только в декабре. В результате вместо самостоятельных работ, по словам министра, "народ честно берет сочинения из интернета и так же честно нам их сдает. Причем даже в "интернетном" сочинении допускает орфографические и синтаксические ошибки".