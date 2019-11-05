В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.

В репетиции принимают участие военнослужащие Минобороны России, кавалерийская группа Президентского полка ФСО РФ, воспитанники Московского суворовского военного училища и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, кадетские парадные расчеты, а также сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.

Участники марша одеты в военную форму начала 40-х гг. прошлого века.

Седьмого ноября 1941 года десятки тысяч солдат отправились на фронт с главной площади страны. Тогда враг вплотную подобрался к городу: линия фронта проходила всего в 30 километрах от Москвы. Прошедший на Красной площади парад не имел себе равных по силе воздействия на дух советского народа.