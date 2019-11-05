В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта

Согласно имеющейся информации, задержание было проведено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в конце прошлой недели на юго-западе Москвы. Задержанный - гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ.

Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.