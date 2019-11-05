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05.11.2019 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в подготовке теракта в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Московского региона.
Фото: ЦСН ФСБ РФ
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Согласно имеющейся информации, задержание было проведено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в конце прошлой недели на юго-западе Москвы. Задержанный - гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ.

Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.

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