На балюстраде третьего этажа Музея Победы развешаны рисунки и плакаты, но это выставка не графики, а, прежде всего, борьбы - новой российской власти против старой и советской против фашистской. Борьбы, в которой искусство плаката оказывало на противника воздействие почти что нервно-паралитическое.

Так, тульские подпольщики однажды заклеили дома в городе присланными из Москвы "Окнами ТАСС". Был декабрь 42-го, мороз, отодрать бумагу от стен не было никакой возможности - и плакаты со стихами и рисунками были немцами просто в ярости и бессилии расстреляны.

...Под стеклом нож с коротким лезвием и замотанной изолентой рукояткой. И рядом его работа, лист картона с прорезанными в нем словами "...теперь, когда республика обескровлена, изранена...". Это трафареты для "Окон РОСТа" 21 года. Такие же, вырезанные руками мастеров со строками, сочиненными Маяковским и другими поэтами по последним сводкам новостей, рассылались по всей России, а в Москве отрисованные, оформленные строки висели уже через час. Почти как в нынешних новостных лентах - только от руки.

Рядом в витрине толстый карандаш и кисть Маяковского, инструменты поэзии прямого действия, которыми поэт и художник набрасывал эскиз вот этого, например, рабочего, длинной рукой указывающего на соседний квадрат, где в нивы ладонь бросала зерна ("Вот программа всего нашего хозяйства / Каждый лоскут должен быть весной засеян"). Плакат, и до наших дней сохранивший актуальность: "У украинцев и русских клич один - да не будет пан над рабочим господин!" - и пан, поднятый на русском и украинском штыках. Герои - красные, враги (лентяи, воры, врангели и т.д.) - черные и аршинные буквы по белому фону, разъясняющие увиденное, чтоб понятно было самым неграмотным.

В коллекциях Музея Победы, Музея Вооруженных сил, Госархива РФ, ТАСС, РВИО и Музея Маяковского сохранились, судя по выставке, десятки выдающихся образцов советского агитпропа, в полной мере усвоившего законы русского авангарда (тут же, кстати, и ранний Малевич - в совместной с Маяковским работе "У союзников французов битых немцев полный кузов"). Агитпроп времен Гражданской войны бил по головам буржуев увесистым кулаком Маяковского. Работы советских художников 40-х, собравшихся в коллектив "Окон ТАСС" на третий день войны в помещениях художественных салонов на Кузнецком Мосту, ударили по Гитлеру всей силой советской сатирической карикатуры, беспощадной, эмоциональной, одновременно гиперболизированной и точной в деталях.

- Выразительность - это когда в рисунке нет никаких второстепенных деталей, а есть максимально концентрированное выражение мысли, - говорит Владимир Мочалов, знаменитый художник-карикатурист, член РАХ, в свое время - заместитель главного редактора "Крокодила".

Мы стоим с ним перед его любимой работой на выставке - карикатурой Кукрыниксов "Превращение фрицев": фюрер указывает вперед, продрогшие солдаты вермахта двигаются по снегу стройными рядами, постепенно превращаясь в ряды крестов. - Согласитесь, сразу доходит, что художники хотели сказать. Доходило и до немцев.

Искусство плаката оказывало на противника воздействие почти что нервно-паралитическое

Крестьянин, днем покоряющийся немцу, а ночью срубающий ему голову. Юный Фриц с каской вместо головы, Гитлер с такой же пустой головой, куда сыпятся бессмысленные приказы ("Гитлер предполагает - Красная армия располагает"). Страшная обезьяна в немецкой каске - внизу призыв и стихотворение Симонова "Убей его!". Серия "Летопись вражьих нашествий в Россию" - всегда заканчивавшихся разгромом врага. На выставке есть работы, от которых стынет кровь, у которых до сих пор хочется улыбнуться, над которыми задумаешься (взять хотя бы плакат Николая Денисовского "Декларация о поражении Германии", украшенный портретами военачальников СССР, Франции, США и Великобритании, вместе добывшими общую победу)...

"Я не согласен с вашей идеологией, но "Окна..." настолько хороши, что, когда я вывешиваю их у себя в цехах, производительность труда повышается", - писал в 1944-м в Москву американский предприниматель, просивший подписать его на "Окна ТАСС".

Изготавливавшихся в 3 смены до 1000 экземпляров по строжайшему техническому регламенту круглосуточно с июня 1941-го по 29 декабря 1946-го коллективом художников и мастеров, в который входило более 500 человек.

Выставка в Музее Победы - памятник их труду.

Справка "РГ"

Первое "Окно РОСТА" исполнил в Москве в октябре 1919 года М. М. Черемных. Впоследствии к нему присоединились В. В. Маяковский, создававший как рисунки, так и подписи, а также Д. С. Моор, И. А. Малютин, А. М. Нюренберг, М. Д. Вольпин, П. П. Соколов-Скаля, Б. Н. Тимофеев, В. В. Хвостенко и др. Аналогичные "окна" выпускались также в Петрограде (Л. Г. Бродаты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и др.), на Украине (Б. Е. Ефимов и др.), в Саратове, Баку и др. городах.