В Рязани при пожаре погибли два человека

В Рязани два человека погибли в результате пожара в частном доме. Личности погибших устанавливаются, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Дмитрий Гавриков.

Информация о пожаре в жилом доме на улице Железнодорожной деревни Соколовка города Рязани поступила в 9:57. На место выехали четыре пожарных автомобиля, 15 пожарных и спасателей. Горел кирпичный дом площадью 60 квадратных метров.

В 10:30 пожар был потушен. При разборе завалов были обнаружены тела двух человек. Личности погибших устанавливаются. Причины возгорания выясняются.