Когда служба засчитывается
Входит ли служба в армии по призыву в страховой стаж?
Александр Третьяков, Уфа
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период прохождения военной службы.
Однако для данного правила есть дополнительное условие - период прохождения военной службы засчитывается в том случае, если периоду прохождения военной службы предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их продолжительности), также включаемые в страховой стаж (ч. 2 ст. 12 указанного закона).
Если изменилась регистрация
Как изменится размер моей пенсии, если я поменяю регистрацию в Москве на регистрацию в Московской области?
М. Гвардейцев, Москва
Страховая пенсия, получаемая из федерального бюджета, не изменяется и не зависит от места жительства. Может измениться региональная доплата, выплачиваемая до регионального минимума за счет регионального бюджета при условии, что федеральная часть пенсии меньше установленного регионального минимума.
На 2019 год в Москве установлена величина прожиточного минимума пенсионера в г. Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии в размере 12 115 руб. (ст. 1 Закона г. Москвы от 31.10.2018 N 22 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год"), в Московской области - 9908 руб. (ст. 2 Закона Московской области от 30.10.2018 N 180/2018-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии").