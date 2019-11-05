За что две управляющие компании в Москве могут лишиться лицензий?

Две управляющие компании в столице с 1 ноября лишились права обслуживать 49 жилых домов. В перспективе они могут остаться и вовсе без лицензий - Мосжилинспекция намерена добиваться этого через суд. До сих пор в столице был только один случай, когда УК осталась без главного разрешительного документа, да и в стране в целом это большая редкость. В чем же провинились управдомы? А главное, что делать жильцам, дома которых остались без обслуживания?

Речь идет прежде всего об УК "Дом-Мастер". 44 дома в центре города - последние, которыми она управляла, хотя еще недавно обслуживала больше 300 многоэтажек. Вторая управляющая компания - "Покровская" - осталась без пяти домов. По правилам же аннулировать лицензию управдому могут, даже если он лишится права управлять хотя бы 15% зданий. "Обе управляющие компании дважды в этом году привлекали за грубые нарушения к административной ответственности. В том числе за неоплату поставленных энергоресурсов", - рассказали "РГ" в Мосжилинспекции.

Много претензий к управдомам и у Московской объединенной энергетической компании, которая поставляет тепло почти во все жилые дома столицы. На "Дом-Мастер" энергетики даже подали заявление в суд о банкротстве - она задолжала им за тепло больше миллиарда рублей. С жильцов деньги компания исправно собирала, но до энергетиков они так и не дошли. Следователи возбудили против бывшего гендиректора компании уголовное дело.

Впрочем, от нерадивых управдомов пострадали не только поставщики ресурсов, но и простые жильцы. Во-первых, их деньги не дошли до адресата, а осели в чьих-то карманах. Во-вторых, теперь они вынуждены искать новую управляющую компанию, проводить общедомовые собрания и решать другие вопросы. Через это уже прошли, к примеру, жители старой пятиэтажки в Большом Козловском переулке - их домом до недавнего времени управлял как раз "Дом-Мастер".

Деньги с жильцов компания собирала исправно, но до энергетиков они так и не дошли

Старший по дому Дмитрий Гусев вспоминает, что до весны у них особых проблем не было - подъезд убирали и лампочки меняли вовремя. "Первый звоночек прозвенел, когда к нам пришли из районной управы и рассказали о долгах "Дом-Мастера", - вспоминает Гусев. - Тогда УК начала нам предлагать перейти к другим компаниям, связанным с ней. Я почти полгода пытался встретиться с ее руководством, чтобы обсудить ситуацию, но так и не сумел".

Жильцы в итоге на общем собрании решили перейти под управление ГБУ "Жилищник" Басманного района. Эта же городская управляющая компания, кстати, взяла на себя еще более сотни домов, когда накануне запуска отопления их бросил "Дом-Мастер" и еще две связанные с ним компании. Городу тогда пришлось в срочном порядке самому решать проблему, благодаря этому жильцы не почувствовали сложностей и встретили холода с горячими батареями.

По закону, если оставшиеся без управдома жильцы не соберутся для выбора управляющей компании или создания товарищества собственников жилья, то временную УК назначит управа района. После она должна провести открытый конкурс по отбору постоянного управдома.

Две оказавшиеся под угрозой лишения лицензий управляющие компании - не единственные в Москве с долгами перед поставщиками ресурсов. В антирейтинге на сайте МОЭК таких УК 50. И это только те, у кого долги больше 50 млн рублей. Ознакомиться с антирейтингом может каждый желающий.

Кстати

Жалуйтесь онлайн

Изучить реестр лицензий, выданных управляющим компаниям в Москве, можно на сайте Мосжилинспекции mos.ru/mgi - документ регулярно обновляется. В это же ведомство нужно жаловаться в том числе онлайн через Единый портал госуслуг, если вы недовольны работой своего управдома, а договориться с ним не получается.