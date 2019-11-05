Новости

Женщина и четверо ее детей убиты в Мексике 05:57
Полиция Греции нашла в контейнере несколько десятков мигрантов 05:50
В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от двух тайфунов 05:46
В Приморье начали грузить на суда последних белух из "китовой тюрьмы" 05:38
Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку 05:29
Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство 05:21
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально 05:15
Число пострадавших при беспорядках в Чили достигло 1659 04:48
Бывшая россиянка попала в список самых богатых женщин Финляндии 04:47
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО 04:34
В Приморье нашли мертвыми двоих детей 04:24
Посол РФ в США рассказал о фундаменте взаимопонимания двух стран 04:23
Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги про Трампа 03:55
Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха 03:55
Из-за протестов жители Ирака остались без интернета 03:52
На Камчатке истребители МиГ-31 "сбили" крылатые ракеты 03:30
В Приморье охотник выжил в схватке с тигром 03:29
В Испании предложили ввести уголовную ответственность за референдумы 03:24
На северо-востоке США разбился самолет 03:16
СМИ сообщили о задержании старшей сестры аль-Багдади с семьей 03:13
Неизвестный застрелил мужчину возле торгового центра в Канаде 02:55
Американец собирался взорвать синагогу в Колорадо 02:39
Космический грузовик Cygnus успешно пристыковался к МКС 02:34
Трамп назвал экс-посла США на Украине "очень хорошей женщиной" 02:18
Сотрудники Microsoft в Японии перешли на четырехдневку 02:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
05.11.2019 05:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку

Текст: Юлия Гарднер

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки. В ночь на 6 ноября здесь ожидают волны высотой восемь-девять метров. В это время в опасной зоне окажется прибрежье Алеутского муниципального района - Командорских островов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которое ссылается региональное ГУ МЧС, утром 6 ноября явление распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Шторм продлится до вечера среды.

- При получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах, - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября