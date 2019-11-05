Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки. В ночь на 6 ноября здесь ожидают волны высотой восемь-девять метров. В это время в опасной зоне окажется прибрежье Алеутского муниципального района - Командорских островов.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которое ссылается региональное ГУ МЧС, утром 6 ноября явление распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Шторм продлится до вечера среды.

- При получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах, - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.