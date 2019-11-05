На Камчатке истребители МиГ-31 "сбили" крылатые ракеты

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота перехватили крылатые ракеты условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Перед каждым экипажем стояла индивидуальная задача. В роли "неприятеля" выступал такой же МиГ-31 истребительной эскадрильи. Он своей скоростью и траекторией имитировал полет крылатой ракеты. Летчики в назначенных районах отыскали, захватили цели, а затем выполнили электронные пуски ракет. Объективный контроль показал, что цели поражены.

Особенностью тренировки стало то, что сбивали "ракеты" ночью при плохих погодных условиях.