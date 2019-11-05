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05.11.2019 03:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке истребители МиГ-31 "сбили" крылатые ракеты

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота перехватили крылатые ракеты условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Фото: Минобороны РФ
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Перед каждым экипажем стояла индивидуальная задача. В роли "неприятеля" выступал такой же МиГ-31 истребительной эскадрильи. Он своей скоростью и траекторией имитировал полет крылатой ракеты. Летчики в назначенных районах отыскали, захватили цели, а затем выполнили электронные пуски ракет. Объективный контроль показал, что цели поражены.

Особенностью тренировки стало то, что сбивали "ракеты" ночью при плохих погодных условиях.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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