На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Камчатская полиция начала доследственную проверку по факту избиения маленького ребенка в семье.

Накануне в социальных сетях распространились видеокадры, на которых женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. "Героиню" искали в Сахалинской области, на Колыме, но, как выяснилось, инцидент произошел в Камчатском крае минувшим летом.

Ролик снят в квартире опекуна мальчика, его дяди. Мать ребенка лишена родительских прав за пьянство. Кричащая и избившая малыша женщина - супруга дяди.

- Проводится доследственная проверка, которая позволит квалифицировать действия женщины. Проверка завершится до конца ноября, - рассказал РИА Новости источник в краевом УМВД.