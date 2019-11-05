В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Разлетевшимся по социальным сетям роликом, запечатлевшим совершено не подготовленную девушку за штурвалом пассажирского самолета, заинтересовались следственные органы.

Во вторник Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку скандального видео.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок. Тем не менее, по сообщениям СМИ, она управляла самолетом Ан-24. По предварительным данным, это произошло 31 августа 2019 года. Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Якутск - Саккырыр.

"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в следственном управлении.