В Приморье охотник выжил в схватке с тигром

На территории охотничьего хозяйства, расположенного недалеко от села Кроуновка, входящего в Уссурийский городской округ, тигр напал на человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя регионального Управления МВД.

Мужчина несколько раз выстрелил в воздух, тем самым отпугнув хищника. Тем не менее, тигр успел ранить охотника. Ему оказана помощь, в настоящее время мужчина госпитализирован.

Отмечается, что разрешительные документы на охоту и оружие у пострадавшего имеются. Полицейские проводят проверку.