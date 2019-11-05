В Забайкалье туристка пыталась перейти границу в "золотой обуви"

Сотрудники таможенного поста в Забайкальском крае обнаружили у выезжающей в Китай туристки около двух килограммов золота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Читинской таможни.

Внимание таможенников привлекла странная походка женщины - она очень неестественно переставляла ноги при ходьбе, а кроме того, нервничала и вообще вела себя подозрительно.

С помощью стационарного металлоискателя таможенники нашли прикрепленные к ее ступням скотчем золотые слитки. Девушка добровольно выдала все восемь штук, потянувшие на 1,8 килограмма. Их стоимость превышает пять миллионов рублей.

По словам туристки, она пыталась вывезли драгоценный металл за границу по просьбе гражданина КНР за деньги.

Незадачливая россиянка стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов".