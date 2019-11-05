Хабаровские власти помогут вывезшему детей из Швеции россиянину

Правительство Хабаровского края окажет помощь с покупкой билетов Денису Лисову, который вывез из Швеции трех своих детей.

Денис Лисов с женой и дочерьми проживали в Швеции. В 2017 году супруга мужчины тяжело заболела и попала в больницу. Власти Швеции решили, что россиянин, находившийся в стране нелегально, не сможет сам воспитывать трех детей, и отдали их в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

Лисов в апреле 2019 года забрал девочек и на пароме прибыл в Польшу. Из Варшавы мужчина планировал вылететь в Москву, но польские пограничники задержали семью. Выяснилось, что девочки объявлены в розыск, а родной отец якобы похитил их из приемной семьи. Адвокаты смогли добиться справедливости. В начале ноября Лисин с 12-летней Софией, шестилетней Серафимой и четрехлетней Алисой вернулся в Россию. Сейчас отец и дети находятся в Мосеве, но планируют вернуться на родину Дениса, в Хабаровск.

- Краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после - к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь, - рассказали РИА Новости в правительстве Хабаровского края.

Семье помогут оформить необходимые пособия, устроить детей в школу и детский сад.