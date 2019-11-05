Эксперты РЦК помогают предприятиям сократить трудозатраты на 30%

Новости

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды 16:49
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании 16:48
По уральскому городу вновь прогулялся медведь 16:47
ПФР упростил получение социальных услуг 16:46
Охранник стадиона "Самара-Арена" скончался после матча 16:45
В протестах в Чили пострадали свыше 1500 человек 16:39
Россия и Беларусь будут развивать интернет-торговлю 16:35
Умер актер сериалов "Сыщики" и "МУР есть МУР" Петр Смидович 16:30
"Русским витязям" передадут четыре Су-35С 16:28
Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты 16:25
В Оренбурге авиадебошир из Азербайджана получил 2 года колонии 16:18
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын 16:17
Видео: Нигерийские пожарные не могут потушить пожар в ТЦ Лагоса 16:15
Фестиваль "Лiстапад" объявил победителей конкурса национальных киношкол 16:12
В Магнитогорске сняли очки с памятника "Броневому бюро" 16:10
В Кремле рассказали о возможности участия Путина в запуске "Силы Сибири" 16:05
На Алтае экс-директора детдома осудили условно за растрату и избиения 16:00
Видео: водитель утопил экскаватор и чудом спасся сам 16:00
СК возбудил дело после падения лифта с людьми в петербургском роддоме 15:56
Аэроэкспресс "Москва - Шереметьево" насмерть сбил женщину 15:49
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается 15:43
На Алтае четверо школьников отравились неизвестной жидкостью 15:40
Интуристам упростят въезд на Дальний Восток 15:40
Мартин Скорсезе рассказал, почему отказался снимать "Джокера" 15:39
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты РЦК помогают предприятиям сократить трудозатраты на 30%

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Заявки на участие в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", который в Самарской области курирует министерство промышленности и торговли региона, подали уже 80 предприятий губернии. В 50 компаниях сейчас внедряются механизмы бережливого производства. Одним из первых в регионе к нацпроекту подключилось АО "Самарский завод электромонтажных изделий" - крупный российский производитель систем кабеленесущих конструкций.
На Самарском заводе электромонтажных изделий считают, что для эффективности работы предприятия прежде всего необходимо наращивать производительность труда. Фото: Правительство Самарской области На Самарском заводе электромонтажных изделий считают, что для эффективности работы предприятия прежде всего необходимо наращивать производительность труда. Фото: Правительство Самарской области
На Самарском заводе электромонтажных изделий считают, что для эффективности работы предприятия прежде всего необходимо наращивать производительность труда. Фото: Правительство Самарской области

"РГ" на месте выяснила, что даст крупному бизнесу участие в госпрограмме. Сотрудники предприятия за последние несколько лет успели привыкнуть к модернизации. В цехах появились самые современные станки, были переоборудованы рабочие места. Завод начал выпуск новых изделий, чтобы сократить затраты и время монтажа заказчика. Поэтому, когда руководство предприятия на примерах других самарских промышленников убедилось в результативности госпрограммы, предприятие подало заявку в АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Напомним, в Самарской области уже на 12 предприятиях внедрены принципы бережливого производства, еще на 20 эффект будет достигнут до конца года.

Фото: Правительство Самарской области
Самарская область стала лидером по числу одобренных по нацпроекту заявок

На заводе участие в нацпроекте поддерживают все. Молодой специалист сварщик Алексей Кизицкий считает, что выходить на новый уровень в современном мире нужно постоянно, только так родное предприятие будет оставаться конкурентоспособным. Заместитель гендиректора "Самарского завода электромонтажных изделий" Айрат Федоров считает производительность труда одним из ключевых показателей эффективности.

- Поэтому сомнений, стоит ли участвовать в нацпроекте, не было вовсе. Мы приняли решение быстро, потому что посмотрели цели и задачи этого проекта, узнали, что уже есть результативные примеры, - пояснил он.

Фото: Правительство Самарской области
В Тольятти предприятия активно подключились к нацпроекту

При участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) на заводе разработали проект повышения производительности труда. Всех производственных секретов руководитель проекта от РЦК Артур Ханнанов открывать "РГ" не стал, но отметил, что после определения совместно с сотрудниками компании "узких мест" стоит задача сделать процесс производства более гибким.

- Время протекания производственных процессов важно сократить как минимум на 30 процентов. Завод сможет достичь поставленной цели уже к следующему году, - заверил Артур Ханнанов.

Справка "РГ"

Чтобы стать участником нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", необходимо пройти регистрацию на сайте АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" http://производительность.рф. Участником проекта может стать предприятие, если его выручка - от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов рублей в год и имеется потенциал повышения производительности труда не менее 10 процентов. Также компании должны относится к приоритетным для развития экономики страны отраслям: они перечислены на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Захарова раскритиковала отказ Эстонии пустить в свои воды судно РФ