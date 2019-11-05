Эксперты РЦК помогают предприятиям сократить трудозатраты на 30%

Заявки на участие в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", который в Самарской области курирует министерство промышленности и торговли региона, подали уже 80 предприятий губернии. В 50 компаниях сейчас внедряются механизмы бережливого производства. Одним из первых в регионе к нацпроекту подключилось АО "Самарский завод электромонтажных изделий" - крупный российский производитель систем кабеленесущих конструкций.

"РГ" на месте выяснила, что даст крупному бизнесу участие в госпрограмме. Сотрудники предприятия за последние несколько лет успели привыкнуть к модернизации. В цехах появились самые современные станки, были переоборудованы рабочие места. Завод начал выпуск новых изделий, чтобы сократить затраты и время монтажа заказчика. Поэтому, когда руководство предприятия на примерах других самарских промышленников убедилось в результативности госпрограммы, предприятие подало заявку в АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Напомним, в Самарской области уже на 12 предприятиях внедрены принципы бережливого производства, еще на 20 эффект будет достигнут до конца года.

На заводе участие в нацпроекте поддерживают все. Молодой специалист сварщик Алексей Кизицкий считает, что выходить на новый уровень в современном мире нужно постоянно, только так родное предприятие будет оставаться конкурентоспособным. Заместитель гендиректора "Самарского завода электромонтажных изделий" Айрат Федоров считает производительность труда одним из ключевых показателей эффективности.

- Поэтому сомнений, стоит ли участвовать в нацпроекте, не было вовсе. Мы приняли решение быстро, потому что посмотрели цели и задачи этого проекта, узнали, что уже есть результативные примеры, - пояснил он.

При участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) на заводе разработали проект повышения производительности труда. Всех производственных секретов руководитель проекта от РЦК Артур Ханнанов открывать "РГ" не стал, но отметил, что после определения совместно с сотрудниками компании "узких мест" стоит задача сделать процесс производства более гибким.

- Время протекания производственных процессов важно сократить как минимум на 30 процентов. Завод сможет достичь поставленной цели уже к следующему году, - заверил Артур Ханнанов.

Справка "РГ"

Чтобы стать участником нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", необходимо пройти регистрацию на сайте АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" http://производительность.рф. Участником проекта может стать предприятие, если его выручка - от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов рублей в год и имеется потенциал повышения производительности труда не менее 10 процентов. Также компании должны относится к приоритетным для развития экономики страны отраслям: они перечислены на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области.