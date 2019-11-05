Охранник стадиона "Самара-Арена" скончался после матча

Смерть охранника Михаила Орлова после окончания матча между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе "Самара-Арена" не связана с инцидентом между болельщиками. Об этом сообщили в самарском ФК "Крылья Советов".

В клубе пояснили причину гибели сотрудника частного охранного предприятия Михаила Орлова сразу же после окончания матча 4 ноября. Это был несчастный случай. У 55-летнего мужчины остановилось сердце. Реанимационная бригада оказалась бессильна.

- Смерть мужчины не связана с инцидентом, произошедшим во втором тайме между болельщиками, - пояснил в официальном соболезновании ФК.

В клубе также рассказали, что разделяют утрату с семьей Орловых еще и потому, что Михаил был не только профессионалом-охранником, но и любителем футбола. Он работал на ЧМ-2018 в Самаре.

Напомним, что в понедельник во время игры произошла потасовка между фанатами команд. В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что после матча на болельщиков составили несколько административных протоколов.