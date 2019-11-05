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05.11.2019 18:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область и Венгрия расширят сотрудничество в машиностроении

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Во время визита в Будапешт губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент cамоуправления области Дьер-Мошон-Шопрон Золтан Немет подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.
В рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Фото: Официальный сайт правительства Самарской области В рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Фото: Официальный сайт правительства Самарской области
В рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Фото: Официальный сайт правительства Самарской области

Предполагается, что в рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Ключевыми отраслями совместной работы станут машиностроение и электротехника. Так же стороны планируют сотрудничать в сфере создания индустриальных и агропромышленных парков.

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
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Это уже второе соглашение, заключенное в 2019 году между Самарской областью и регионами Венгрии. В мае на полях проведения Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также подписали документ о расширении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Самарская область и регионы Венгрии давно и активно сотрудничают. По итогам пяти месяцев этого года, внешнеторговый оборот составил порядка 7,5 миллиона долларов. Из Самарской области в эту страну Восточной Европы экспортируются автомобили, удобрения, каучук и резина. И сферы двустороннего сотрудничества продолжают расширяться.

Вопросам экспорта в Самарской области уделяют отдельное внимание. В регионе работает специализированная организация Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр".

Фото: Андрей Кашковский
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Специалисты ЦПЭ помогают составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы. За три квартала 2019 года ЦПЭ оказал более 200 услуг для 170 предприятий. В результате более 40 самарских компаний уже заключили экспортные контракты на 300 миллионов долларов. Кроме того, непосредственно с бизнесом в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает взаимодействие инвесторов и власти.

- В этом году у ЦПЭ Самарской области в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" появился новый инструмент поддержки СМСП - экспортные акселераторы, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Эти акселерационные программы подразумевают "доращивание" компаний до уровня выхода на зарубежные рынки либо для расширения географии экспортной деятельности или увеличения объемов продаж.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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