Самарская область и Венгрия расширят сотрудничество в машиностроении

Во время визита в Будапешт губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент cамоуправления области Дьер-Мошон-Шопрон Золтан Немет подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Фото: Официальный сайт правительства Самарской области

Предполагается, что в рамках договора будет расширяться сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Ключевыми отраслями совместной работы станут машиностроение и электротехника. Так же стороны планируют сотрудничать в сфере создания индустриальных и агропромышленных парков.

Это уже второе соглашение, заключенное в 2019 году между Самарской областью и регионами Венгрии. В мае на полях проведения Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также подписали документ о расширении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Самарская область и регионы Венгрии давно и активно сотрудничают. По итогам пяти месяцев этого года, внешнеторговый оборот составил порядка 7,5 миллиона долларов. Из Самарской области в эту страну Восточной Европы экспортируются автомобили, удобрения, каучук и резина. И сферы двустороннего сотрудничества продолжают расширяться.

Вопросам экспорта в Самарской области уделяют отдельное внимание. В регионе работает специализированная организация Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр".

Специалисты ЦПЭ помогают составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы. За три квартала 2019 года ЦПЭ оказал более 200 услуг для 170 предприятий. В результате более 40 самарских компаний уже заключили экспортные контракты на 300 миллионов долларов. Кроме того, непосредственно с бизнесом в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает взаимодействие инвесторов и власти.

- В этом году у ЦПЭ Самарской области в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" появился новый инструмент поддержки СМСП - экспортные акселераторы, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Эти акселерационные программы подразумевают "доращивание" компаний до уровня выхода на зарубежные рынки либо для расширения географии экспортной деятельности или увеличения объемов продаж.